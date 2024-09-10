"Jaguar переходит на производство только электромобилей. Чем они будут отличаться"

Jaguar, известный нам сегодня, готовится к переменам, ведь компания намерена стать чисто электрическим «суперлюксовым» брендом, вступив в конкуренцию с такими гигантами, как Bentley. Таким образом, текущие модели будут постепенно сняты с производства.

Это амбициозное решение, которое, казалось бы, может привести к катастрофе, однако в компании считают, что это самая оптимальная стратегия для успешного будущего.

По словам управляющего директора Роудона Гловера, Jaguar находится на рубеже и должен «покинуть [массовый] премиум-сегмент».

Известно, что Jaguar испытывал серьезные трудности в конкуренции с немецкими производителями, что отражалось в цифрах. Продажи в США снижались каждый год с 2019 года, а в прошлом году компания реализовала всего 8348 автомобилей на американском рынке. Ситуация в Европе не лучше: продажи упали с 84 219 единиц в 2018 году до 23 923 в 2022 году.

Ожидается, что эти цифры продолжат падать по мере внедрения новой стратегии, которая проведет черту между настоящим и будущим. В это время Jaguar сосредоточится на F-Pace, и дилеры могут столкнуться с проблемой нехватки товара, что приведет к закрытию некоторых из них.

Недавно стало известно, что компания Jaguar прекращает продажи спортивного автомобиля F-Type. Модель F-Type почтила память легендарного E-Type, представив специальную версию с особым цветовым оформлением и уникальным кожаным салоном. Автомобиль окрашен в цвете Giola Green с черной мягкой крышей, а салон облицован коричневой кожей Windsor. Последний выпущенный в 1974 году E-Type имел аналогичное исполнение.