Главная Новости Электромобили "Jaguar переходит на производство только электромобилей. Чем они будут отличаться"
Новости

"Jaguar переходит на производство только электромобилей. Чем они будут отличаться"

Jaguar, известный нам сегодня, готовится к переменам, ведь компания намерена стать чисто электрическим «суперлюксовым» брендом, вступив в конкуренцию с такими гигантами, как Bentley.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.09.2024, 09:11·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Jaguar, известный нам сегодня, готовится к переменам, ведь компания намерена стать чисто электрическим «суперлюксовым» брендом, вступив в конкуренцию с такими гигантами, как Bentley. Таким образом, текущие модели будут постепенно сняты с производства.

Это амбициозное решение, которое, казалось бы, может привести к катастрофе, однако в компании считают, что это самая оптимальная стратегия для успешного будущего.

По словам управляющего директора Роудона Гловера, Jaguar находится на рубеже и должен «покинуть [массовый] премиум-сегмент».

Известно, что Jaguar испытывал серьезные трудности в конкуренции с немецкими производителями, что отражалось в цифрах. Продажи в США снижались каждый год с 2019 года, а в прошлом году компания реализовала всего 8348 автомобилей на американском рынке. Ситуация в Европе не лучше: продажи упали с 84 219 единиц в 2018 году до 23 923 в 2022 году.

Ожидается, что эти цифры продолжат падать по мере внедрения новой стратегии, которая проведет черту между настоящим и будущим. В это время Jaguar сосредоточится на F-Pace, и дилеры могут столкнуться с проблемой нехватки товара, что приведет к закрытию некоторых из них.

Недавно стало известно, что компания Jaguar прекращает продажи спортивного автомобиля F-Type. Модель F-Type почтила память легендарного E-Type, представив специальную версию с особым цветовым оформлением и уникальным кожаным салоном. Автомобиль окрашен в цвете Giola Green с черной мягкой крышей, а салон облицован коричневой кожей Windsor. Последний выпущенный в 1974 году E-Type имел аналогичное исполнение.

Источник

Jaguar (14)Английские (31)Электромобили (241)Jaguar Электромобиль (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация