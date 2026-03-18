Линейка Jaecoo 7 расширена за счет новых гибридной версии SHS-S и флагманской Black Luxury

В Великобритании представлен новый гибридный вариант кроссовера Jaecoo 7, который стал третьим по счету в линейке силовых установок модели. Кроме того, бренд объявил о появлении новой топовой комплектации Black Luxury. С выходом гибридной версии, стартовая цена кроссовера составляет £29,195 — впервые стоимость базовой версии снизилась ниже отметки в £30,000. Все версии уже доступны для заказа с мая.

Появление стандартного гибрида без возможности подзарядки от сети повлекло за собой изменения в обозначениях моделей. Теперь для базового гибрида используется индекс SHS-S, а для подключаемого гибрида — SHS-P. Новый гибридный агрегат уже знаком по другим моделям концерна Chery: он сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и компактный электрический модуль.

Суммарная мощность силовой установки составляет 220 л.с., что позволяет SHS-S разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8,3 секунды, а максимальная скорость достигает 112 миль в час. Однако ключевым преимуществом новинки стала экономичность: по циклу Extra Urban WLTP расход топлива составляет 53 мили на галлон. Комплексные показатели расхода пока не объявлены.

Гибрид Jaecoo 7 SHS-S будет предлагаться в двух комплектациях — Pure и Deluxe. Уже в базовой версии Pure за £29,195 доступны такие опции, как 13,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой беспроводных Android Auto и Apple CarPlay, охлаждаемый центральный подлокотник, двухзонный климат-контроль и парктроники спереди и сзади.

В более дорогой комплектации Deluxe, стоимость которой составляет £32,795, размер мультимедийного дисплея увеличен до 14,8 дюйма, аудиосистема включает восемь динамиков, а тканевая отделка салона заменена на искусственную кожу. Внешний облик обеих версий остался без изменений.

Флагманом новой линейки стала версия Black Luxury, оснащенная подключаемым гибридом SHS-P. Особенностями этой комплектации стали черные дизайнерские элементы на решетке радиатора, колесах, дверях и эмблемах. Цена Black Luxury составляет £35,165 — это столько же, сколько и у текущей топовой версии SHS-P.