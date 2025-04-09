Крупные убытки JAC в Китае вызвали бурное обсуждение в СМИ

Компания JAC подвела итоги финансового года. Продажи автомобилей марки снизились на 16 процентов, а прибыль упала на 7 процентов. В результате поднебесный автогигант столкнулся с рекордными для себя убытками в 1,784 млрд юаней (примерно 234,74 млн долларов).

В Китае у JAC есть совместное предприятие с немецким брендом Volkswagen. В России же китайский автопроизводитель сотрудничает с «Москвичом», «КамАЗом» и Sollers.

Китайские СМИ связывают неудачу JAC с неразмышленными инвестициями. Совместное предприятие с немецкими партнерами принесло убытки в 1,3 миллиарда юаней. Кроме того, JAC потратила средства на разработку новой модели - роскошный седан Maextro S800 за миллион юаней (примерно 11,7 млн рублей). Автомобиль появится в продаже на внутреннем рынке уже в следующем месяце.

Для создания электрической платформы для седана JAC потратила немного более 5,87 миллиарда юаней. Еще почти 2 миллиарда были затрачены на организацию производства. Специалисты в автомобильной отрасли не могут предсказать, окупятся ли такие финансовые вложения и когда. В этом сегменте конкуренция чрезвычайно острая.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о планах начать сборку тяжелых грузовиков и тягачей JAC в России. При этом местным партнером выступит компания из России.