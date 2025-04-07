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Сборка тяжелых грузовиков и тягачей JAC будет налажена в России

JAC и «КамАЗ» объединяются: сборка китайских грузовиков N90, N120, N200 и К7 в России. План на 2026 год – 4 000 единиц. УАЗ готовит к выпуску новый внедорожник.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.04.2025, 09:33·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно сообщению, китайский автогигант JAC планирует совместное производство грузовиков в России. Компания намерена доставить свои производственные линии на российский завод для сборки грузовиков среднего и тяжелого класса.

На первом этапе JAC сосредоточится на локализации производства грузовиков N90 и N120 с обновленными моделями. Затем планируется запустить производство тяжелых грузовиков N200 во втором-третьем кварталах года, а также магистрального тягача К7. Кроме того, в перспективе ассортимент может пополниться еще двумя моделями грузовиков.

По ходу реализации проекта, JAC начнет сборку грузовиков на крупноузловой площадке в России, что впоследствии позволит увеличить долю российских деталей в производстве. На текущий год планируется собрать от 400 до 600 грузовиков, а к 2026 году цель - достичь отметку в 4 000 единиц. В перспективе планируется производить около 6 500 единиц грузовиков ежегодно.

По информации ТГ-канала "Грузовики и вообще", партнером JAC для производства в России будет "КамАЗ". Китайские модели будут производиться на одной линии с грузовиками "Компас".

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что УАЗ планирует начать выпуск 7-местного внедорожника под брендом "Соллерс".

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