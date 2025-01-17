Skoda, пользующаяся популярностью в России, готовится к выпуску новой версии. Чем она удивит?

В ближайшее время Skoda Superb четвертого поколения будет оснащен плагин-гибридной силовой установкой. Новая модель автомобиля, получившая название Skoda Superb Hatch iV, поступит в продажу на различных рынках уже в течение нескольких недель. Массовое производство запланировано на второй квартал 2025 года.

Новинка будет оборудована 204-сильной плагин-гибридной установкой, которая базируется на 1,5-литровом бензиновом турбомоторе TSI, электродвигателе и аккумуляторе емкостью 25,7 кВт*ч. Это позволит автомобилю проехать на электричестве более 120 километров по циклу WLTP. Благодаря возможности быстрой зарядки постоянным током, зарядить батарею от 10% до 80% можно всего за 26 минут.

Кроме того, в новом Skoda Superb Hatch iV будут установлены светодиодные матричные фары второго поколения, обновленный интерьер и передовые системы безопасности, что делает его еще более привлекательным для потенциальных покупателей.

Напомним, что в начале текущего года на российский рынок был доставлен надежный кроссовер Skoda Kamiq, доступный по более привлекательной цене, чем многие модели китайских производителей, представленных на рынке. Речь идет о версии Skoda Kamiq, предназначенной для автомобильного рынка Китая.

Автор: Алина Олешко