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Макларен и Норрис продемонстрировали очевидное доминирование

В последнем этапе чемпионата мира по автогонкам Pirelli выразили удовлетворение от того, как команды справились с недостаточной информацией о работе их шин на трассе в Зандфорте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.08.2024, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем этапе чемпионата мира по автогонкам Pirelli выразили удовлетворение от того, как команды справились с недостаточной информацией о работе их шин на трассе в Зандфорте.

Марио Изола: "Это была напряженная гонка, где Ландо Норрис и команда McLaren продемонстрировали свою явную силу. За ними развернулась ожесточенная борьба между группами гонщиков из McLaren, Red Bull, Ferrari и Mercedes, и остальными участниками."

Представители Pirelli отметили, что их прогнозы о стратегии с одним пит-стопом оправдались, считая этот вариант самым быстрым. Несмотря на ограниченное количество данных, полученных на тренировках и симуляторе, большинство команд решили начать гонку на более надежных шинах Medium из-за нехватки информации.

Эксперты также отметили, что шины Soft позволяли бы применить более агрессивную стратегию, что было видно по примеру Льюиса Хэмилтона, который смог обогнать больше всего соперников, используя состав C3 как на старте, так и в конце гонки".

Источник

Pirelli (24)

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