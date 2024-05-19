Изоля: Я хочу выразить благодарность публике в Имоле

Прогнозы компании Pirelli оказались верными в этот уик-энд. Несмотря на более мягкие компаунды шин, большинство участников гонки в Имоле смогли обойтись одним лишь пит-стопом.

Марио Изола из Pirelli отметил, что хоть гонка была напряженной, не было много захватывающих моментов до финиша. Однако к концу заезда борьба на трассе заметно ожила, особенно когда Ландо Норрис настиг Макса Ферстаппена. Из-за сложности обгонов в Имоле, увидеть уход за соперником было довольно редким явлением, что стало своего рода традицией в этом году.

Стратегия с одним пит-стопом, как и предполагалось, оказалась наиболее быстрой и была выбрана большинством пилотов. Они начинали гонку на средней резине и переходили на жесткую во время пит-стопа. Оба типа шин показали хорошую производительность, даже при интенсивных атаках в лидирующей группе. При этом температура на трассе колебалась в пределах 43-50 градусов Цельсия

Прогноз по окну для пит-стопов оправдал себя: пилоты, сделавшие пит-стоп слишком рано, оказались в непростом положении в завершающей части заезда. Но деградация шин оставалась на минимальном уровне, и не было заметно явных признаков износа.

Марио Изола также выразил благодарность зрителям, собравшимся на трибунах Имолы, которые, по его словам, как всегда, создали атмосферу насыщенного волнения и устроили настоящее шоу. Сомнений нет, что как гонщикам, так и командам это шоу пришлось по вкусу.