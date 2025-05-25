Почему Volvo может отозвать свой новый электромобиль еще до его выпуска

Автомобильные афиши из США, так сильно ожидавшие появления нового и полностью электрического Volvo EX30, теперь стоят перед перспективой его исчезновения с рынка. СМИ Европы уже успели восхититься этим автомобилем, в то время как американцы все еще ждали.

Генеральный директор Volvo предупредил, что экономически нецелесообразно продолжать импорт маленького электромобиля в США в условиях текущих тарифов. Хакан Самуэльссон сделал это заявление, когда подошел к концу срок действия 90-дневной тарифной паузы, установленной Трампом.

По словам Самуэльссона, 50-процентная налоговая ставка "ограничит возможности" Volvo по продажам EX30 в Америке. В то время как более крупной моделью EX90 компания занимается на своих американских предприятиях, EX30 для рынка США собирается в Бельгии. Также обсуждается возможность передачи производства EX30 и XC60 в США.

Фото: Carsweek.ru

Самуэльссон подчеркнул, что именно покупатели, а не автопроизводители, будут нести основную часть расходов, связанных с увеличением пошлин. Решение о дальнейшей судьбе Volvo EX30 на американском рынке остается под вопросом.

Недавно мы писали о том, что Volvo объявила о возвращении на рынок кроссовера Volvo XC70.