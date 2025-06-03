Из старого УАЗа в военный бронеавтомобиль: умельцы из Омска превратили отечественную «буханку» в боевую машину

Гражданские автомобили нередко претворяют в жизнь для использования в боевых действиях. Это дает возможность приспособить транспортные средства под специфические потребности военных операций, включая улучшение проходимости, защиты или грузоподъемности. В рамках таких модификаций владельцы автомобилей провели работу для адаптации старого УАЗа для российских военных в зоне Северо-Восточной операции.

Всего за три месяца жители Калачинска полностью отремонтировали автомобиль, заменив даже каждую гайку. Работники автомастерской заменили стандартную стекловату на высокопрочную броню. Бронированный УАЗ был обшит многослойным дорнитом, который способен поглощать удары от стрелкового оружия.

По информации 12-kanal.ru, специалисты также устранили проблему видимости машины, установив противотуманные фары, ориентированные вниз. Это помогает эффективнее скрываться от преследующих вражеских дронов, так как им сложнее обнаружить движущуюся цель.

Кроме того, для максимальной маскировки в опасных условиях на автомобиле установлен специальный светофильтр для основного освещения, как уточняется в материале.

Основательно переделана и внутренняя отделка автомобиля. Например, обычные сиденья заменены на лавки для более удобной транспортировки раненых. Известно, что модернизированный УАЗ был передан российским военнослужащим в зоне спецоперации еще прошлым летом, в 2023 году.

Как мы ранее сообщали, стоимость УАЗа "Буханка" на японском аукционе составила почти 4 000 000 рублей.

Фото: кадр из видео 12-kanal.ru