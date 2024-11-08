Две Lada Vesta исчезли со счетов

В середине октября появилась информация о новом двигателе мощностью 106 лошадиных сил и объемом 1,6 литра. Эта новость не прошла мимо внимания совета директоров, который принял стратегическое решение. Исходя из изменяющихся требований рынка, было объявлено, что производство Lada Vesta в комплектациях «Комфорт» и «Лайф» с двигателями 1,8 литра будет прекращено.

Теперь автомобили Lada Vesta будут поставляться с новым двигателем объемом 1,6 литра, а также с автоматической коробкой передач. Эти изменения призваны соответствовать современным запросам и ожиданиям покупателей.

Представители компании АвтоВАЗ подтвердили, что модели Lada Vesta Cross, SW и SW Cross будут продолжать выпускаться с двигателем ВАЗ 21179 EVO объемом 1,8 литра и автоматической трансмиссией. Такая модификация сохранит популярные характеристики и возможности данных автомобилей.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что новый внедорожник LADA XRAY TARZAN 2023-2024 года покажет себя миру на первых официальных фотографиях, дав возможность поклонникам марки LADA оценить его дизайн и особенности.