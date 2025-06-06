Метаморфозы хлама: как тюменец преобразил «Москвич» 1954 года в американский хот-род

Житель Тюмени Иван Гренц поразил общественность созданием уникального спорткара на базе 70-летнего «Москвича», воплотив в жизнь свою фантазию и креатив. Он использовал фары от трактора и даже дверь от холодильника, чтобы достичь удивительного результата.

По словам самого автора, его вдохновили американские хот-роды, и над проектом пришлось работать около двух лет, вложив в него немалые средства. Стоимость тюнинга, по подсчетам, составила около 200 тысяч рублей, что является внушительной суммой.

Что касается создания автомобиля, то, по словам Гренца в интервью для 72.ru, у него не было строгого плана, и приходилось многое делать на ходу. Сначала был произведен разбор кузова, замена электрики и полная сборка подвески.

В результате уникального проекта фары «Москвича» сменились на фары от трактора, а сердцем машины стал двигатель Toyota. Первоначально автомобиль был зеленого цвета, но позже его перекрасили в песочный оттенок с эффектом ржавчины.

Особенностью этого хот-рода стало то, что в его конструкцию вошли элементы от разных автомобилей: диски от Infiniti, рама от УАЗа, радиатор от "Волги". И, конечно же, необычной деталью стала кузовная панель, выполненная из двери холодильника «Бирюса».

Согласно словам владельца, спорткар потребляет примерно 15 литров топлива на 100 километров и может разгоняться до скорости около 200 км/час. Однако обычно его используют для участия в автошоу и выставках, а не для повседневной езды по дорогам.

Недавно мы рассказывали о спорном тюнинге Ford Mustang, который вызвал много разных мнений. Этот же проект Ивана Гренца является прекрасным примером того, как творчество, смелость и автомобили могут сделать наш мир ярче и удивительнее.

Фото: 72.ru.