Итальянский пилот Иван Капелли активно участвовал в гонках Формулы 1 в период с конца 80-х по начало 90-х годов и был одним из первых, кто попробовал машину, спроектированную известным инженером и дизайнером Эдрианом Ньюи.

Первым шасси от Ньюи стал March 881, которое использовала команда Leyton House March Racing Team. Удивительно, но эта машина оказалась очень конкурентоспособной.

На Гран При Канады Капелли заработал свои первые очки в том сезоне, финишировав пятым. Также он повторил этот успех в Германии и поднялся на пьедестал в Бельгии. Во время Гран При Португалии итальянец занял второе место, уступив лишь гонщику McLaren - Алену Просту.

Итальянский гонщик дал комментарий журналистам из Gazzetta dello Sport по поводу возможного ухода Ньюи из команды Red Bull Racing. Капелли, 60-летний ветеран Формулы 1, отнесся к этим слухам с некоторым скепсисом. Он подчеркнул, что принятие решения об отъезде в таком возрасте связано с большими рисками.

Ситуация в Red Bull остается напряженной, несмотря на попытки смягчить ее последних победах команды. Конфликт не исчез, и в Китае было видно, что руководство команды аплодировало вместе, но на самом деле ничего не изменилось.

Несмотря на все слухи, Капелли считает, что Ньюи останется в Великобритании и не поддастся искушению крупных предложений от других команд, предпочитая остаться верным себе и своим принципам.