Решение работает: воровство автомобилей Hyundai и Kia снизилось после внедрения программного обновления

Для владельцев Hyundai и Kia ситуация с риском краж становится все лучше. Новые данные Института страховых потерь на трассах (HLDI) показывают поразительное снижение на 53 процента уровня угонов у моделей, которые прошли обновление программного обеспечения для улучшения безопасности.

«Решение компаний чрезвычайно эффективно», - сказал Мэтт Мур, старший вице-президент HLDI. «Если у вас есть автомобиль Hyundai или Kia без электронного иммобилайзера, вы должны позвонить своему местному дилеру и записаться на обновление программного обеспечения уже сегодня».

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К сожалению, довольно много владельцев, которым нужно позвонить. По данным HLDI, около 60 процентов пригодных для обновления автомобилей уже получили необходимое программное обновление к июлю 2024 года. Исправление добавляет иммобилайзер, требующий наличие ключа в зажигании для запуска автомобиля. Известные видеоролики Kia Boys, которые появились в соцсетях во время пандемии COVID-19, показывали, как можно завести такие машины всего за секунды без ключа. Без иммобилайзера воры могли буквально уехать на них.

Ситуация стала настолько плохой, что некоторые страховые компании прекратили страхование таких автомобилей. Против Hyundai Group было подано несколько исков, включая коллективный иск на сумму 200 миллионов долларов, поданный владельцами транспортных средств и урегулированный в мае 2023 года. Он затронул 8,3 миллиона автомобилей с 2011 по 2022 год. Страховые компании также подали иск о возмещении ущерба более чем на 1 миллиард долларов.

Хотя количество краж значительно снизилось после обновления программного обеспечения, HLDI отмечает, что уровень страховых исков по-прежнему высок для затронутых моделей. Даже с обновлением, воры по-прежнему соблазняются возможностью прокатиться и взламывают автомобиль, не зная, что он не заведется. Это приводит к повреждениям и краже вещей из машины. Но по крайней мере, утром ваш автомобиль все еще стоит на том же месте.

«Основываясь на этой тенденции, мы ожидаем, что уровень страховых исков по автомобилям Hyundai и Kia постепенно снизится до уровня других брендов, поскольку воры поймут, что их больше не так легко угнать, и интерес к ним постепенно пройдет», - сказал Мур.