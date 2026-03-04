Пора прекратить препятствовать переходу на электромобили

В течение недели автор пообещал себе не высказываться по поводу электромобилей, несмотря на их устойчивое присутствие в новостной повестке. Однако новые события вновь привлекли внимание к теме электромобилей, среди которых оказались как положительные, так и не совсем удачные новости.

К числу почти положительных новостей относится решение правительства увеличить размер субсидии на установку зарядных станций для электромобилей на 150 фунтов стерлингов. Теперь владельцы могут рассчитывать на компенсацию в размере 500 фунтов при установке оборудования. Однако эта мера действует при условии, что заявитель не владеет собственным домом с подъездной дорогой — данное ограничение по-прежнему остается в силе.

Подчеркивается, что для граждан, не имеющих собственной парковки, живущих в аренду или в многоквартирных домах, установка зарядной станции действительно представляет сложность. В этих случаях государственная поддержка становится дополнительным стимулом для арендаторов или их домовладельцев потратить немного больше усилий на установку зарядок. Тем не менее, исключение примерно половины населения, которые могли бы перейти на электромобили с меньшими трудностями, выглядит как минимум странным.

Если правительство всерьез настроено перевести водителей на электромобили, то расширение числа переходящих на этот вид транспорта должно быть приоритетом. Многочисленные исследования показывают: абсолютное большинство владельцев электрокаров не рассматривают возврат к бензиновым автомобилям. Стоит создать необходимые условия — и новые пользователи станут активными сторонниками электромобилей среди своих знакомых и коллег.