Официально: новый Audi A2 e-tron станет базовой моделью бренда

Линейка электромобилей Audi e-tron вскоре пополнится новой моделью компактного класса — Audi A2 e-tron. Недавно производитель впервые официально представил тизер этого автомобиля.

Премьера новинки намечена на осень. Несмотря на то, что шпионские фотографии тестовых прототипов уже неоднократно появлялись в сети, Audi только сейчас подтвердила возвращение имени A2 во время ежегодной медиа-конференции.

Ожидается, что A2 e-tron станет электрическим автомобилем начального уровня в линейке Audi, косвенно заменив модели A1 и Q2, а также выступив полностью электрической альтернативой хэтчбеку A3 с двигателем внутреннего сгорания схожих размеров. Среди конкурентов новинки уже называют MINI Aceman, Volvo EX30 и Mercedes EQA.

Стоимость A2 e-tron, по предварительным данным, будет заметно ниже, чем у следующего по размеру электрического кроссовера Audi — Q4 e-tron, который стоит в Великобритании от 47 355 фунтов стерлингов. Стартовая цена новой модели, по оценкам, составит примерно 30 000 фунтов.

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер, анонсируя A2 e-tron, объяснил снижение порога входа в семейство e-tron: “Our customers want electric mobility that impresses in everyday life. The A2 e-tron is our promise to deliver exactly that – efficient, compact, and confident. We’re making entry into the electric Audi world easier and more relevant than ever.”

Внешний облик нового Audi A2 e-tron, по словам представителей компании, отсылает к легендарному Audi A2, который более 25 лет назад стал символом эффективности и городской мобильности. В дизайне концепта явно прослеживаются черты оригинальной модели. На тизерном изображении можно увидеть силуэт, перекликающийся с узнаваемыми формами хэтчбека начала 2000-х годов.

Самой заметной чертой, отражающей преемственность, стал силуэт с вынесенной вперед кабиной, покатым лобовым стеклом и коротким капотом, что способствует улучшению аэродинамики. В сравнении с Volkswagen ID.3, крыша у Audi ниже и более плавно переходит к задней части, формируя характерный для A2 силуэт кормы.