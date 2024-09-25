Подтверждено: новый гиперкар от McLaren скоро будет представлен.

Больше десяти лет прошло с момента начала производства McLaren P1, и, возможно, пришло время для его преемника. McLaren только что опубликовала видео о своих автомобилях "1", F1 и P1, где различные сотрудники марки рассказывают, что делает их такими особенными. В конце на экране появляется дата и время: 6 октября, 13:00 по британскому летнему времени (или 8:00 по восточному времени). Увидим ли мы преемника P1 тогда? Мы определенно получим что-то, даже если это будет всего лишь тизер.

Ранее в этом году McLaren, по сообщениям, показала дилерам новый гиперкар под кодовым названием P18. Он должен получить новую гибридную силовую установку V-8, о чем McLaren подтвердила в прошлом году, заменяя битурбированный V-8, который компания использовала с момента дебюта модели MP4-12C в 2011 году. Преемник P1 также будет иметь новый дизайн, что McLaren продемонстрировала ранее в этом году.

Фото: Motor1.com

P1 был представлен в 2012 году и вместе с Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari составил "Святую Троицу" гибридных гиперкаров. Его гибридная силовая установка с битурбированным V-8 развивала 903 лошадиные силы и 664 фунт-футов крутящего момента, а благодаря в основном углеродно-волоконной конструкции, вес P1 составлял около 3 330 фунтов. Было и еще больше. У него была умная гидравлическая кросс-связанная система подвески и активная аэродинамика для производительности, сравнимой разве что с лучшими. Даже сейчас он остается одним из самых быстрых автомобилей в мире.

С тех пор McLaren выпустила другие гиперкары, Senna, Speedtail и Elva, но ни один из них не был столь эпохальным, как P1. Или F1 перед ним, кстати. Со своим новейшим автомобилем "1" McLaren надеется воссоздать волшебство.

Тем временем Porsche работает над своим собственным новым гиперкаром, электромобилем, представленным Mission X, в то время как Ferrari готовит свой гибридный гиперкар. У всех трех перед ними стоят нелегкие испытания.