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Прогресс, достигнутый всесезонными шинами, действительно поразителен

BFGoodrich и Falken представили в этом году новые шины для бездорожья, которые прямо конкурируют друг с другом. Шины получили улучшенные соединения и возможности, что делает их наиболее привлекательным выбором в данном сегменте.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
08.09.2024, 22:01·2 мин
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Фото: Motor1.com

BFGoodrich и Falken представили в этом году новые шины для бездорожья, которые прямо конкурируют друг с другом.

Шины получили улучшенные соединения и возможности, что делает их наиболее привлекательным выбором в данном сегменте.

Новое видео подвергло эту пару субъективному тесту.

Кроссоверы и внедорожники стали популярнее прежнего, и автопроизводители спешат использовать этот тренд. Теперь производители предлагают модели с ориентацией на бездорожье, которые отличаются дополнительной обшивкой и более высокой подвеской, а также массивными всесезонными шинами. И вот эти две модели считаются одними из лучших.

BFGoodrich выпустил свои новые всесезонные шины KO3, которые конкурируют с моделью Falken A/T4W, представленной ранее в этом году. Новое видео с канала Tyre Reviews на YouTube подвергло эту пару субъективному тесту на бездорожье и дороге, чтобы определить, какая из этих двух популярных шин лучше.

Фото: Motor1.com

Шины KO3 имеют уникальный рисунок протектора и состав резины, специально разработанный для использования вне дорог, подкрепленный гарантией на 50 000 миль. BFGoodrich утверждает, что шина более прочная и имеет улучшенные возможности прохождения грязи и снега. Шины Falken имеют более традиционный дизайн с улучшенным составом и увеличенной жесткостью протектора. При этом они обеспечивают еще более конкурентную гарантию на 65 000 миль.

По словам ведущего Джонатана Бенсона, шины KO3 обладают немного большей сцепляемостью при торможении и разгоне, в то время как шины Falken лучше реагируют на поворот, однако различия минимальны. BFGoodrich также более тихие на хайвеях. Обе шины отличные, и выбор между ними будет зависеть от ваших предпочтений.

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