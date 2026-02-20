Результаты утренней сессии финального дня тестовых заездов

В Бахрейне завершилась утренняя сессия заключительного дня зимних тестов Формулы-1. Несколько пилотов, среди которых Оскар Пиастри, Айзак Хаджар, Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг и Серхио Перес, преодолели до обеда дистанцию, сопоставимую с гонкой. В следующий раз они вновь сядут за руль уже на Гран-при в Мельбурне.

Кими Антонелли также завершил свою тестовую программу, однако сумел проехать лишь 49 кругов. Его сессию прервали технические неполадки, после чего на трассе появились красные флаги. Больше на утренней сессии Антонелли не выезжал, а команда Mercedes занялась устранением неисправности. Это первый серьёзный технический сбой у коллектива за время данной тестовой недели.



Фото: F1news.ru

В команде Aston Martin ни одному из гонщиков не удалось проехать полноценный круг за утро. Пресс-конференция Педро де ла Росы, запланированная по итогам тестов, была отменена. Honda предоставила разъяснения: накануне у Фернандо Алонсо вышла из строя батарея, а на замену детали сегодня рассчитывать не приходится. Поэтому, если машина и появится на трассе, то только для коротких серий попыток.

Во второй половине дня за руль своих болидов сядут Ландо Норрис, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Габриэле Бортолето и Валттери Боттас. При этом Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Арвид Линдблад и Пьер Гасли продолжат работу на трассе. Касательно участия Лэнса Стролла остаются вопросы.

Лучший результат по итогам утренней сессии показал Шарль Леклер: его время — 1:33.689.

Результаты утренней сессии последнего дня тестов: