Итоги сезона: команда MoneyGram Haas F1

В этом году самая маленькая команда Формулы 1 продемонстрировала великолепные результаты, превзойдя саму себя. Болид был высокоскоростным, новшества эффективными, гонщики допускали минимум ошибок, стратегия срабатывала и сезон завершился лучшим показателем за последние шесть лет. Во второй половине сезона Haas F1 выглядела уверенно, легко справляясь со своими конкурентами.
|Гонщик
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|Нико Хюлкенберг
|24
|11
|41
|6
|6
|Кевин Магнуссен
|24
|15
|16
|7
|7
|Haas F1 Team
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|2024
|24
|7
|58
|6
|6
|2023
|22
|10
|12
|4
|7
|2022
|22
|8
|37
|5
|5
|2021
|22
|10
|0
|14
|12
|2020
|17
|9
|3
|13
|9
Гюнтер Штайнер пришёл в 2012 году с бизнес-планом создания команды Формулы 1, удивив всех своими успешными ходами. После неудачного периода, он был заменён на Айо Комацу в 2023-м, который привёл команду к впечатляющим результатам. За годы существования команда пережила множество вызовов, но выстояла, несмотря на пандемию.
После ухода Штайнера и назначения Комацу руководителем команды, Haas F1 начала демонстрировать выдающиеся результаты. Целью первоначально было просто покинуть последнее место, но команда боролась за шестую позицию и практически достигла своей цели.
Команда начала сезон спокойно, но под управлением Айо Комацу все изменилось. Первые очки были заработаны уже на втором этапе, а затем команда проявила стабильность, зарабатывая очки на большинстве этапов.
Особенно успешным стал австрийский Гран При, где Haas F1 набрала 12 очков, финишировав на шестом и восьмом местах. Это позволило команде подняться на седьмую строчку в Кубке конструкторов.
Кевин Магнуссен стал первым гонщиком, заработавшим 12 штрафных баллов за год, и был вынужден пропустить этап в Баку, где его заменил Оливер Берман.
Оливер Берман впечатлил своим выступлением, финишировав десятым в своей первой гонке за Haas F1. В Сан-Паулу он снова заменил Магнуссена, не заработав очков, но показав своё потенциал в команде.
Haas F1 поднялась на шестую позицию в конструкторском чемпионате на домашнем этапе в Остине и удержала эту позицию до конца сезона. Борьба с Alpine была напряжённой, но дождливый Гран При в Сан-Паулу решил исход битвы.
Помимо спортивных успехов, команда Haas F1 показала прогресс и в коммерческом плане, став официальным техническим партнёром Toyota Gazoo Racing. В планах даже переименование команды, но об этом пока только говорят. Презентация новой машины запланирована на февраль 2025 года.
Следующий сезон обещает быть интересным с новой командой, новыми гонщиками - Оливером Берманом и Эстебаном Оконо. Несмотря на упущенную возможность в Бразилии, Haas F1 по-прежнему нацелена на успехи и готова к новым вызовам.