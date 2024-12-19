Итоги сезона: команда MoneyGram Haas F1

В этом году самая маленькая команда Формулы 1 продемонстрировала великолепные результаты, превзойдя саму себя. Болид был высокоскоростным, новшества эффективными, гонщики допускали минимум ошибок, стратегия срабатывала и сезон завершился лучшим показателем за последние шесть лет. Во второй половине сезона Haas F1 выглядела уверенно, легко справляясь со своими конкурентами.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Нико Хюлкенберг 24 11 41 6 6 Кевин Магнуссен 24 15 16 7 7

Haas F1 Team Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 7 58 6 6 2023 22 10 12 4 7 2022 22 8 37 5 5 2021 22 10 0 14 12 2020 17 9 3 13 9

Гюнтер Штайнер пришёл в 2012 году с бизнес-планом создания команды Формулы 1, удивив всех своими успешными ходами. После неудачного периода, он был заменён на Айо Комацу в 2023-м, который привёл команду к впечатляющим результатам. За годы существования команда пережила множество вызовов, но выстояла, несмотря на пандемию.

После ухода Штайнера и назначения Комацу руководителем команды, Haas F1 начала демонстрировать выдающиеся результаты. Целью первоначально было просто покинуть последнее место, но команда боролась за шестую позицию и практически достигла своей цели.

Фото: F1news.ru

Команда начала сезон спокойно, но под управлением Айо Комацу все изменилось. Первые очки были заработаны уже на втором этапе, а затем команда проявила стабильность, зарабатывая очки на большинстве этапов.

Фото: F1news.ru

Особенно успешным стал австрийский Гран При, где Haas F1 набрала 12 очков, финишировав на шестом и восьмом местах. Это позволило команде подняться на седьмую строчку в Кубке конструкторов.

Кевин Магнуссен стал первым гонщиком, заработавшим 12 штрафных баллов за год, и был вынужден пропустить этап в Баку, где его заменил Оливер Берман.

Фото: F1news.ru

Оливер Берман впечатлил своим выступлением, финишировав десятым в своей первой гонке за Haas F1. В Сан-Паулу он снова заменил Магнуссена, не заработав очков, но показав своё потенциал в команде.

Фото: F1news.ru

Haas F1 поднялась на шестую позицию в конструкторском чемпионате на домашнем этапе в Остине и удержала эту позицию до конца сезона. Борьба с Alpine была напряжённой, но дождливый Гран При в Сан-Паулу решил исход битвы.

Фото: F1news.ru

Помимо спортивных успехов, команда Haas F1 показала прогресс и в коммерческом плане, став официальным техническим партнёром Toyota Gazoo Racing. В планах даже переименование команды, но об этом пока только говорят. Презентация новой машины запланирована на февраль 2025 года.

Следующий сезон обещает быть интересным с новой командой, новыми гонщиками - Оливером Берманом и Эстебаном Оконо. Несмотря на упущенную возможность в Бразилии, Haas F1 по-прежнему нацелена на успехи и готова к новым вызовам.