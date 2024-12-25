Итоги сезона: Команда McLaren в Формуле 1

В начале сезона ничего не предвещало триумфа, но в McLaren произошло почти невозможное - команда в девятый раз в истории выиграла Кубок конструкторов.

McLaren выиграла Кубок конструкторов не "благодаря", а "вопреки". Победа стала результатом сочетания различных факторов, а не абсолютного доминирования, как это было у Mercedes и Red Bull Racing.

Подводя итоги сезона 2023 года, все обсуждали прогресс McLaren, хотя команда заняла лишь четвертое место, не имея побед и поулов.

В начале сезона McLaren занимала третье место в Кубке конструкторов, отставая от Red Bull на 99 очков - разрыв казался непреодолимым.

В Майами McLaren продемонстрировала превосходство: Ландо Норрис одержал первую победу в карьере, обойдя Макса Ферстаппена.

Летом команда Mercedes восстановила свои позиции, однако не смогла удержаться на вершине, что добавило интриги в соревнования.

Победа McLaren в Гран При Венгрии пришлась на Оскара Пиастри, который сталобладателем своей первой победы в карьере, а Ландо Норрис финишировал вторым.

За два с половиной месяца McLaren одержала еще одну победу, став лучшей командой во второй половине сезона.

McLaren и Red Bull единственные команды, которые заработали очки во всех гонках сезона 2024 года.

Меньше пяти лет назад McLaren стояла на грани банкротства, но благодаря инвесторам из Бахрейна избежала краха и теперь называется фаворитом следующего сезона.

Формула 1 продолжает оставаться непредсказуемой - нынешний год явно продемонстрировал это. Ждем с нетерпением начала нового сезона!