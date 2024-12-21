Итоги сезона: команда Aston Martin Aramco в Формуле 1

Сезон 2024 года оказался непростым для команды Aston Martin из-за технических проблем с болидом, однако заложил базу для будущих достижений.

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл представили следующие результаты:

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Ф.Алонсо 24 9 70 3 5 Л.Стролл 24 13 24 8 6

Команда продемонстрировала следующие результаты за последние несколько лет:

Команда Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 5 94 3 5 2023 22 5 280 2 2 2022 22 7 55 5 6 2021 22 7 77 5 2 2020 (Racing Point) 17 4 195 1 1

AMR24 первой машиной, созданной на новой базе в Сильверстоуне, что, несмотря на некоторые сложности, стало важным шагом для команды.

Команда разработала план модернизации на сезон, внедряя новинки на каждом этапе, что отличалось от прошлого года, когда использовались два крупных обновления.

Начало сезона обещало быть успешным после пятого места в Джидде на втором этапе. Однако это оказался лучший результат, и дальше гонщики не поднимались выше шестой позиции.

Фернандо Алонсо продемонстрировал своё превосходство над Лэнсом Строллом, опередив его на 19:5 в квалификациях и заработав 90 очков против 24.

Тем не менее, болид оказался неудачным из-за проблем с управляемостью, нестабильностью и недостаточной скоростью. Одна из проблем – избыточная поворачиваемость на входе в повороты, переходящая в недостаточную в апексе. Новинки работали в симуляторе, но на трассе не оправдывали ожиданий.

К концу сезона технический директор Дэн Фэллоуз признал сложности с AMR24 и доработкой. Астон Мартин смогла заработать 94 очка в 2024 году по сравнению с 280 в 2023, оставшись далеко от запланированных результатов.

Однако главным успехом сезона стал контракт с Эдрианом Ньюи на пять лет. Энди Кауэлл стал главным исполнительным директором, что должно помочь команде в реформировании.

Руководитель команды, Майк Крак, подчеркнул, что несмотря на сложности, есть позитивные моменты – работа над AMR25 идёт на полную мощность.

Эдриан Ньюи приступит к работе в марте 2025 года и будет стремиться создать конкурентоспособный болид для сезона 2026, чтобы команда могла бороться за победы.