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Итоги сезона: команда Aston Martin Aramco в Формуле 1

Aston Martin в 2024 году столкнулась с проблемами на трассе, но заложила основы будущих успехов. Гонщики команды, технологические новинки и перспективы на будущее.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.12.2024, 00:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сезон 2024 года оказался непростым для команды Aston Martin из-за технических проблем с болидом, однако заложил базу для будущих достижений.

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл представили следующие результаты:

ГонщикГран ПриМестоОчкиЛучший стартЛучший финиш
Ф.Алонсо2497035
Л.Стролл24132486

Команда продемонстрировала следующие результаты за последние несколько лет:

КомандаГран ПриМестоОчкиЛучший стартЛучший финиш
20242459435
202322528022
20222275556
20212277752
2020 (Racing Point)17419511

AMR24 первой машиной, созданной на новой базе в Сильверстоуне, что, несмотря на некоторые сложности, стало важным шагом для команды.

Команда разработала план модернизации на сезон, внедряя новинки на каждом этапе, что отличалось от прошлого года, когда использовались два крупных обновления.

Начало сезона обещало быть успешным после пятого места в Джидде на втором этапе. Однако это оказался лучший результат, и дальше гонщики не поднимались выше шестой позиции.

Фернандо Алонсо продемонстрировал своё превосходство над Лэнсом Строллом, опередив его на 19:5 в квалификациях и заработав 90 очков против 24.

Тем не менее, болид оказался неудачным из-за проблем с управляемостью, нестабильностью и недостаточной скоростью. Одна из проблем – избыточная поворачиваемость на входе в повороты, переходящая в недостаточную в апексе. Новинки работали в симуляторе, но на трассе не оправдывали ожиданий.

К концу сезона технический директор Дэн Фэллоуз признал сложности с AMR24 и доработкой. Астон Мартин смогла заработать 94 очка в 2024 году по сравнению с 280 в 2023, оставшись далеко от запланированных результатов.

Однако главным успехом сезона стал контракт с Эдрианом Ньюи на пять лет. Энди Кауэлл стал главным исполнительным директором, что должно помочь команде в реформировании.

Руководитель команды, Майк Крак, подчеркнул, что несмотря на сложности, есть позитивные моменты – работа над AMR25 идёт на полную мощность.

Эдриан Ньюи приступит к работе в марте 2025 года и будет стремиться создать конкурентоспособный болид для сезона 2026, чтобы команда могла бороться за победы.

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