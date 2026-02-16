Главная Новости Продажи Результаты 7-й недели на рынке автомобилей: «в минусе» каждый сегмент
Продажи новых автомобилей в России за неделю снизились на 11 процентов, легкий коммерческий транспорт и автобусы также показывают отрицательную динамику.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.02.2026, 11:11·2 мин
Фото: Autostat.ru

На седьмой неделе 2026 года все сегменты российского автомобильного рынка показали снижение по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали свежие данные, предоставленные АО «ППК»*.

С 9 по 15 февраля в России было продано 18 452 новых легковых автомобиля, что на 11% меньше показателя предыдущей недели. Объем реализации легких коммерческих автомобилей (LCV) за этот временной промежуток составил 1 032 единицы, что на 15,1% ниже прошлой недели. В сегменте грузовых автомобилей продажи достигли 904 штук, снизившись на 10,8%.

Самое значительное сокращение зафиксировано на рынке автобусов — за неделю было реализовано лишь 111 транспортных средств, что означает спад на 23,4%.

По сравнению с аналогичной неделей 2025 года положительная динамика отмечается только в категории легковых автомобилей, где зафиксирован рост продаж на 2%. При этом прочие сегменты показали отрицательные тенденции по отношению к прошлогодним данным: продажи LCV снизились на 32,1%, грузовых автомобилей — на 28,9%, а автобусов — на 13,3%.

Обсудить актуальные изменения и перспективы российского авторынка эксперты и участники смогут на форуме автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве 26 февраля.

Фото: АВТОСТАТ

