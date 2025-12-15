Результаты 50-й недели на российском авторынке: все сегменты в убытке

Ажиотаж вокруг введения нового утильсбора, который стартовал с 1 декабря, завершился. Как сообщил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, спрос на автомобили на российском рынке вернулся к обычным показателям.

По информации экспертов агентства, полученной на основании данных АО «ППК», на 50-й неделе 2025 года (с 8 по 14 декабря) зафиксировано снижение продаж во всех сегментах авторынка по сравнению с предыдущей неделей. За этот период было реализовано 27 434 новых легковых автомобиля, что на 24% меньше, чем неделей ранее. Продажи легких коммерческих автомобилей сократились на 31% и составили 1 772 единицы. Также реализовано 279 среднетоннажных грузовых машин (минус 19%), 1 126 крупнотоннажных грузовиков (минус 6%) и 654 автобуса (минус 17%).

Анализируя показатели в сравнении с аналогичной неделей прошлого года, специалисты отмечают положительную динамику лишь в сегментах легковых автомобилей и автобусов: их продажи увеличились на 9% и 23% соответственно. В то же время продажи легких коммерческих автомобилей снизились на 28%, среднетоннажных — на 30%, а крупнотоннажных — на 22%.

Сергей Целиков также добавил, что в ближайшие две недели декабря не ожидается значимых факторов, которые могли бы привести к традиционному предновогоднему росту продаж.

