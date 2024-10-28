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Авторынок: EXEED снова вошел в ТОП-10, «Москвич» ушел, Toyota остается

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», за 43-ю неделю 2024 года (с 21 по 27 октября) в России было продано 32 716 новых легковых автомобилей. Это превышает данные предыдущей недели на 2%.
РедакцияР
Редакция
28.10.2024, 12:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», за 43-ю неделю 2024 года (с 21 по 27 октября) в России было продано 32 716 новых легковых автомобилей. Это превышает данные предыдущей недели на 2%. Специалисты также отметили важные изменения в рейтинге по маркам.

Интересно, что 9 из 10 лидеров автомобильного рынка России сохранили свои позиции по сравнению с предыдущей неделей. LADA остается лидером с продажами 8 758 легковых машин за 43-ю неделю. На следующих местах идут китайские бренды: Haval (4 269 шт.), Geely (3 319 шт.), Chery (2 818 шт.), Changan (1 904 шт.).

В рейтинге также присутствуют Belgee из Белоруссии (934 шт.), Jetour из Китая (782 шт.) и Toyota из Японии (753 шт.), которая уже третью неделю подряд входит в ТОП-10. В прошлой неделе на девятое место поднялась OMODA из Китая, реализовав 738 автомобилей. EXEED (609 шт.) завершил десятку лидеров.

Замечательно, что китайский премиум-бренд EXEED лишь на 4 автомобиля опередил российский «Москвич» (605 шт.). Именно это позволило EXEED вернуться в ТОП-10, в то время как «Москвич» покинул этот список. На прошлой неделе ситуация была обратной: «Москвич» был в ТОП-10, в то время как китайская марка впервые за долгое время не попала в этот список.

Источник

Авторынок россии (120)Легковые автомобили (112)Продажи (276)Haval (102)Марки-лидеры (57)Changan (80)Chery (113)Geely (123)Toyota (235)Exeed (45)Omoda (36)Lada (389)Москвич (38)Топ-10 (20)Belgee (31)Jetour (58)

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