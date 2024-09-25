Цены на итальянские седаны Alfa Romeo Giulia сейчас значительно снизились.

Автомобильный конгломерат Stellantis столкнулся с финансовыми трудностями и рассматривает возможность продажи неприбыльных брендов. Одним из таких брендов является Alfa Romeo. Тем не менее, для покупателей это может принести пользу в виде крупных скидок на автомобили в США.

Фото: Carsweek.ru

Например, в дилерском центре Alfa Romeo в Форт-Майерсе можно приобрести новый заднеприводный Giulia Sprint всего за $33 990, что на $16 515 меньше, чем рекомендованная розничная цена.

В то же время, в Ван-Найсе, Калифорния, цена на Giulia Sprint составляет $35 000, что на $14 285 ниже. Модель 2024 года стоит $5415, а Giulia Ti в Майами доступна за $8708. В продаже также представлено множество других моделей, которые можно найти, воспользовавшись быстрым поиском подержанных автомобилей.

Несмотря на то, что это базовые комплектации, за указанную цену покупатель получит превосходный итальянский спортивный седан. Giulia Sprint оснащена турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который развивает 280 лошадиных сил и 306 фунт-фут крутящего момента. В данном случае установлен задний привод, но также имеется возможность выбора полного привода.

Ранее наше издание сообщало, что будущие модели Alfa Romeo будут выглядеть более стильно благодаря одному новому элементу. Представители итальянского бренда заверяют, что дизайн будущих моделей Alfa Romeo будет более "симметричным" в связи с строгими нормами безопасности для пешеходов.