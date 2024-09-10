Италия назвала запрет ЕС на двигатели внутреннего сгорания "абсурдом"

Европейский союз технически не запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. ЕС не разрешит автопроизводителям продавать новые транспортные средства с вредными выбросами. Это фактически одно и то же, если производство углеродонейтральных синтетических топлив не увеличится соответственно в течение следующих 10 лет. Реалистично это кажется невозможным за такой короткий срок, поэтому критика в отношении запрета накапливается.

Министр окружающей среды и энергобезопасности Италии - последний, кто высказался против запрета на 2035 год в ЕС. Automotive News Europe ссылается на высказывание Жильберто Пичетто Фратина, говорящего, что "запрет должен быть изменен", так как "идеологическое видение" уже потерпело неудачу. Он пошел даже дальше и сказал, что план абсолютно "абсурден" и что сейчас в Европе "нужно прагматичное видение".

Итальянские чиновники хотят, чтобы запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году был пересмотрен досрочно. Вместо ожидания до 2026 года министр по вопросам бизнеса и производства в Италии Адольфо Урсо хочет, чтобы правило было оценено в начале 2025 года. В идеале, что-то должно измениться. В противном случае он считает, что европейская автомобильная промышленность может рухнуть.

Вместо того чтобы заставлять все 27 стран ЕС продавать только электромобили с середины следующего десятилетия, правительство правой направленности Джорджии Мелони утверждает, что членам государств следует иметь больше свободы в достижении целей декарбонизации. Переход не может произойти всего за 10 лет, поэтому постепенный переход от двигателя внутреннего сгорания к электромобилю был бы более реалистичной целью.

За последние несколько месяцев мы видели, что большинство автопроизводителей, активных в Европе, корректировали свои цели по электромобилям, отодвигая свои амбициозные планы по полностью электрическим автомобилям. Даже Volvo больше не считает, что сможет прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2030 году. Mercedes, Porsche, Bentley и Ford Европы уже не уверены, что перейдут исключительно на электротранспорт, как было объявлено ранее.

С уменьшением или отменой государственных субсидий на электромобили спрос на электромобили снижается. Европейская ассоциация производителей автомобилей утверждает, что доля полностью электрических автомобилей составила 12,5% в первые шесть месяцев года. Это на 0,4% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Производители автомобилей хотят, чтобы вы покупали их электромобили вместо автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, потому что они рискуют заплатить огромные штрафы за превышение целей по выбросам от флота. С 2025 года это станет еще строже, так что можно сказать, что автопроизводители попали в неприятное положение. Усилившаяся конкуренция, вызванная вторжением более дешевых китайских автомобилей, определенно не помогает, хотя вновь введенные тарифы замедляют процесс.

Что бы ни произошло в ЕС, это повлечет за собой глобальные последствия, поскольку некоторые из крупнейших автопроизводителей базируются в Европе. Если продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будут запрещены с 2035 года в 27 странах Евро, в других рынках может быть меньше новых разработанных бензиновых автомобилей. Максимизировать экономию за счет масштабов можно, продавая один и тот же автомобиль/двигатель во многих странах. Если исключить Европу из уравнения, математика должна быть полностью пересмотрена.

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