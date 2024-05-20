Итальянская полиция блокирует продажу Fiat 134 автомобилей из-за этого крошечного флага

Напомним, что самый маленький кроссовер Alfa Romeo должен был называться Milano? Его переименовали в Junior после того, как итальянские власти не одобрили первоначальное название. Местный закон запретил марке Stellantis использовать итальянское имя для автомобиля, сделанного за пределами страны и имеющего форму обуви. Ну, что-то подобное происходит снова.

У другой марки Stellantis, Fiat, возникли проблемы с продажей милого, как жучок, Topolino в Италии. Городской автомобиль, технически являющийся квадрициклом, остается верен своему историческому названию, но должен избавиться от крошечного итальянского флага. Ничуть не меньше 134 Topolino были конфискованы итальянской полицией в портовом городе Ливорно в Тоскане. В чем же дело? Флаг на боковой панели, расположенный рядом с ручкой двери, там не должен быть, как и в любом другом месте.

Этот карликовый электромобиль не производится в Италии, так как производство осуществляется на заводе в Кенитре в Марокко. Именно там также собираются сестринские модели Citroën Ami и Opel Rocks Electric. Закон, запрещающий Fiat использовать итальянский флаг на продукции, произведенной в другом месте, датируется декабрем 2003 года и гласит:

"Импорт и экспорт с целью коммерциализации или маркетинга или совершения действий, направленных однозначно на маркетинг продукции с ложными или вводящими в заблуждение указаниями о происхождении или происхождении, считается преступлением и наказывается в соответствии с статьей 517 Уголовного кодекса.

Считается ложным указанием нанесение надписи 'сделано в Италии' на продукцию и товары, не происходящие из Италии в соответствии с европейскими правилами происхождения. Считается вводящим в заблуждение указание, даже если происхождение и происхождение указаны как иностранное происхождение продукции или товаров. Нарушитель наказывается административным штрафом от 10 000 евро до 250 000 евро."

Stellantis не имеет другого выхода, кроме как убрать флаг, чтобы продать эти конфискованные машины Topolino. Хотя карликовый электромобиль не собирается внутри страны, итальянский мотив был добавлен, потому что квадрицикл был разработан в Турине, по словам Fiat. Представитель Stellantis рассказал La Repubblica, что Fiat "работает в полном соответствии с правилами", четко указывая, где производится Topolino, не пытаясь ввести покупателей в заблуждение. Компания согласилась удалить проблемный стикер, чтобы разблокировать те 134 машины, застрявшие в порту.

Что странно во всей этой истории, так это то, что Fiat представил возрожденный Topolino год назад. Это означает, что итальянские власти имели много времени предупредить Stellantis о возможности конфискации их машин. Похоже, Fiat надеялся отделаться от этого, подобно тому, как Alfa Romeo думала, что все будет в порядке использовать "Milano" для своего маленького кроссовера.