Rolls-Royce потратил три года на создание этого уникального Phantom

Роллс-Ройс Фантом "Голдфингер" - уникальная модель от Rolls-Royce Bespoke.

Это посвящение фильму 1964 года "Голдфингер" о Джеймсе Бонде.

На создание ушло три года, и теперь в центральной консоли установлен золотой слиток.

Rolls-Royce не стесняется интересных проектов, что подтверждает этот двухцветный Фантом. Он поразительно похож на Роллс-Ройс Фантом III 1937 года, снятого в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер", и это точно не случайно. Эта новая модель, под названием Фантом "Голдфингер", является омагническим воплощением классического фильма 1964 года. А внимание к деталям превышает простое сочетание цветов.

На создание этого проекта Rolls-Royce Bespoke ушло три года. Один год был посвящен только сложной отделке приборной панели, которая фактически является контурной картой перевала Фурка в Швейцарии. Дизайнеры протестировали 10 вариантов накладок из нержавеющей стали перед выбором окончательной версии. В фильме Бонд преследует Роллс-Ройс злодея через перевал, но это не единственное упоминание об этом символичном месте. Был создан индивидуальный потолок Starlight, воссоздающий ночное небо над перевалом Фурка, каким оно было 11 июля 1964 года, в последний съемочный день в Швейцарии. И, конечно же, звезды испускают золотой свет.

Говоря о золоте, в этом Фантоме его везде. Дух Экстази имеет позолоту в стратегических местах на серебряном корпусе. Динамики и вентиляционные отверстия имеют покрытие из позолоты. Золотая отделка украшает передние и задние консоли. Откройте ящик для перчаток, и вы найдете еще золото, на этот раз с гравировкой цитаты из фильма Ауреола Голдфингера, заклятого врага Бонда. В багажнике находится позолоченная клюшка для гольфа, соответствующая использованной Голдфингером. Номерная табличка автомобиля имеет покрытие из 24-каратного золота.

И спрятанный в "секретном" отсеке консоли, созданной специально для этого Фантома, настоящий золотой слиток в форме Phantom Speedform. Обратите внимание, это не покрытие. Это massivный слиток золота 18 карат. Rolls-Royce не упоминает цену, но при текущей цене золота в $2,750 за унцию, этот слиток сам по себе может стоить полмиллиона баксов.

Фото: Motor1.com Rolls-Royce

Rolls-Royce создал фиктивную карту Форт-Кнокса (конечная цель Голдфингера) для пикник-столов, включенных в автомобиль. На это ушло целых шесть месяцев, и пока вы копаетесь в багажнике, вы увидите логотип 007, проецируемый на пол. Это намек на трекинг-устройство, которое Бонд поместил в багажник Голдфингера, а знаменитые зонты, установленные на двери, имеют такую же цветовую схему, как в фильме.

Желто-черная внешность идеально сочетается с используемым на экране Фантомом III 1937 года. Были изготовлены специальные 21-дюймовые колеса с "плавающими" центральными крышками, имитирующими старую модель машины. И номерной знак AU1 не случайно был закреплен именно для этого автомобиля, как ссылка на символ золота в периодической таблице. И все это было сделано для "значительного" клиента Rolls-Royce в Англии, так что больше таких моделей не ожидается.

“Воплощение Фантома "Голдфингер" - одно из величайших творческих путешествий для Bespoke Collective," - сказал Ник Родс, дизайнер Rolls-Royce. "Элегантные и фантастические особенности, отсылающие к наиболее запоминающимся моментам фильма, замечательно демонстрируют силу Bespoke в добавлении новой главы к существующему сюжету."