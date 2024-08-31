Michelin потребовалось три года для разработки комплекта шин для AMG GT

Шины – не самая гламурная часть автомобиля, но они могут сыграть решающую роль в управлении. Все чаще производители сотрудничают с компаниями-производителями шин для разработки индивидуальных шин, что позволяет инженерам лучше сочетать такие вещи, как подвеска, управление и торможение, с определенным составом. И на это требуется огромное количество работы.

Канал YouTube Tyre Reviews посетил испытательный полигон компании Michelin в Ладу, Франция, чтобы узнать, что потребовалось инженерам для разработки шины Michelin Pilot Sport S 5, установленной на новом Mercedes-AMG GT. Хотя они используют то же название, что и шины Sport S 5, доступные в продаже, версия AMG использует совершенно другой резиновый состав.

Эти шины используют три различных соединения, состоящих из различных секций протектора. Внутренняя часть переднего протектора в основном настроена на сцепление на мокрой дороге, в то время как средняя часть протектора предназначена для сухой производительности. Самая внешняя часть шины изготовлена из прочной резины, подходящей для трековой работы. На задней оси есть две секции для сцепления на мокрой поверхности и средняя секция для сухой производительности. На внешней стороне вы найдете состав, ориентированный на сухую производительность.

Michelin потратила три года только на эти шины, пройдя через 25 различных соединений спереди и 20 соединений сзади, прежде чем наконец принять окончательное сочетание. Все это лишь для одной машины.

Фото: Motor1.com

Пьер-Антуан Грегуар, ведущий испытатель по разработке этого проекта, сказал, что большую часть времени он потратил на совершенствование "мягкого управления" шинами. Это означает точное улучшение мелочей, о которых вы, возможно, даже не задумываетесь, таких как то, как автомобиль движется по прямой дороге, как много "мертвой зоны" поступает через рулевое колесо, как шина "взвешивается" при повороте и как боковина реагирует на быстрые переходы.

Грегуар говорит, что самой сложной частью этих шин было найти хороший баланс между сцеплением на мокрой и сухой дороге. Mercedes требовала, чтобы шина хорошо себя вела в обоих сценариях – непростая задача для любой резины, поэтому команде Michelin пришлось постоянно экспериментировать с соединениями, все это происходило параллельно с циклом разработки AMG GT.