Историческое событие: в 2027 году старейший завод BMW в Мюнхене полностью перейдет на производство электромобилей

Завод BMW в Мюнхене полностью перейдет на выпуск электрокаров с 2027 года, начав производство BMW i3 и i3 Touring после масштабной модернизации.
Редакция
07.04.2026, 21:12·2 мин
Фото: Автоновости Дня

С 2027 года старейшее производство BMW в Мюнхене окончательно перейдет на выпуск исключительно электромобилей. Решение о полном переходе на электротягу подтверждено руководством концерна, сообщает AutoBlog, ссылаясь на официальное заявление компании.

Как стало известно, уже в августе этого года на мюнхенском заводе BMW стартует массовый выпуск нового полностью электрического седана BMW i3. Помимо седана, на историческом предприятии планируется организация производства еще одной модели серии Neue Klasse — электрического универсала BMW i3 Touring.

Компания BMW за последние два года вложила свыше 650 млн евро в реконструкцию и модернизацию мюнхенского завода. Эта сумма эквивалентна приблизительно 59,9 млрд рублей по актуальному обменному курсу. Такие инвестиции позволили повысить эффективность производства и сделать завод более технологичным. По словам главы предприятия Петера Вебера, затраты на выпуск автомобилей удалось заметно снизить за прошедшие годы. Кроме того, появление в модельном ряду BMW i3 приведет к дополнительному снижению производственных издержек на 10% по отношению к текущему уровню.

Полностью электрический BMW i3 был официально представлен в марте текущего года. Модель оснащена электродвигателем мощностью 469 л. с. и способна проезжать на одной зарядке до 900 километров. Новый седан стал второй моделью в семье Neue Klasse и выделяется широким внедрением современных технологических решений. Еще в феврале на мюнхенском заводе было запущено предсерийное производство этой машины.

Автор: Алина Олешко

