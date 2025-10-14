Испанская марка Ebro на платформе Chery заявит о себе на "Дакаре-2026"

Испанский автомобильный бренд Ebro официально объявил о возвращении в мировые ралли-рейды. Компания намерена принять участие в престижном марафоне «Дакар-2026» и уже приступила к подготовке к этому событию.

Для реализации амбициозных планов была создана отдельная команда под названием Ebro Audax Motorsport. Специалисты марки также разработали специальный внедорожник — модель Ebro s800-XRR T1+, созданную с учетом актуальных требований международной федерации ралли к категории T1+.

Дебют нового автомобиля состоялся на заключительном этапе мирового чемпионата по ралли-рейдам в Марокко. Шестидневная гонка стала испытанием для новой техники и подготовкой к участию в предстоящем ралли «Дакар».

За рулём Ebro s800-XRR заявлена испанская гонщица Лайя Санс, а штурманом выступит Тай Перри из Южной Африки. Инженеры превратили внедорожник на базе Chery в полноценный полноприводный гоночный болид, не имеющий серийного аналога среди существующих моделей.

Бренд Ebro начал свою историю в 1954 году, специализируясь на выпуске грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Позже компания сменила направление и перешла к производству легковых машин. В 80-х годах Ebro вошел в состав Nissan, однако это не спасло производителя от закрытия.

Возрождение бренда состоялось в прошлом году благодаря сотрудничеству компаний EV Motors и Chery. Было принято решение организовать сборку автомобилей в Барселоне, на территории бывшего завода Nissan.

На испанском рынке под маркой Ebro в настоящее время реализуются кроссоверы Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, адаптированные под местный бренд.



