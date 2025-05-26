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Искусство в движении. OMODA C5 тест-драйв CARS.RU

На тест-драйве в редакции в феврале 2025 года побывал OMODA C5 AWD в комплектации Supreme. На момент написания обзора на официальном сайте производителя указана “Рекомендованная максимальная цена перепродажи” автомобиля 2024 года выпуска 3 259 900 руб. С учетом всех выгод - 2 479 900 руб.
РедакцияР
Редакция
26.05.2025, 15:07·3 мин
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Фото: omoda.ru

Футуристичный фастбэк-кроссовер OMODA C5 привлекает внимание дизайном и функциональностью. Это настоящая находка для автолюбителей, которым важно сочетание современного стиля, комфорта и передовых технологий.

OMODA C5 AWD выглядит ярко и динамично, с плавными линиями и выразительными формами. Передняя часть кроссовера снабжена крупной решеткой радиатора с 3D-эффектом и узкими LED-фарами, которые придают ему агрессивный и уверенный вид.

Боковой профиль OMODA C5 также выделяется. Спортивные линии кузова, “парящая” крыша и выразительные колесные арки создают ощущение движения даже в статичном состоянии. Задняя часть автомобиля завершена стильными фонарями с “матричным” дизайном и элегантным спойлером, что подчеркивает его спортивный характер. Двухцветная окраска кузова с контрастной крышей позволяет каждому владельцу адаптировать экстерьер под себя..

Внутри OMODA C5 вы сразу ощутите атмосферу уюта и безопасности. Салон выполнен из качественных материалов, которые создают эффект премиальности. Мягкие вставки на дверях, цифровая панель приборов, а также стильные отделочные элементы делают интерьер особенно привлекательным.

Центральная консоль автомобиля оснащена двумя сдвоенными дисплеями высокого разрешения по 10.25” каждый, которые выводят информацию для водителя и обеспечивают доступ ко всем функциям автомобиля. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко управлять навигацией, музыкой и другими сервисами. Функция беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto делает взаимодействие с автомобилем максимально удобным.

Сиденья OMODA C5 имеют хорошую боковую поддержку и электрические регулировки в 6 направлениях у водителя и в 4 направлениях у пассажира. Это позволяет каждому найти идеальное положение. Просторный салон и объем багажника 378 л. делают кроссовер подходящим для семейных поездок и путешествий.

OMODA C5 показывает отличную производительность благодаря 1.6-литровому бензиновому двигателю мощностью 150 л.с., который работает в паре с роботизированной 7-ступенчатой АКПП. Это сочетание обеспечивает плавный ход и быструю реакцию на нажатие педали акселератора.

Система полного привода (AWD) делает OMODA C5 идеальным автомобилем в различных дорожных условиях. Кроссовер справится с любыми вызовами, будь то дождь, снег или легкое бездорожье.

OMODA C5 AWD предлагает широкий спектр систем безопасности, которые обеспечивают надежность на дороге:

  • Система мониторинга слепых зон (BSD)
  • Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) 
  • Адаптивный круиз-контроль (ACC) 
  • Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) 
  • Система автономного экстренного торможения (AEB) 
  • Предупреждение о покидании полосы (LDW) 
  • Система помощи при перестроении (LCA) 
  • Система аварийного удержания в полосе (ELK) 
  • Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) 

Включенные даже в базовую комплектацию системы ABS, ESC, а также 6 подушек безопасности делают этот автомобиль подходящим для семейных поездок.

OMODA C5 — это отличный выбор для тех, кто ищет стильный, комфортный и доступный кроссовер. С его современным дизайном, удобным интерьером и инновационными решениями, этот автомобиль подойдет даже самым требовательным водителям.

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