McLaren обзавелась новым партнёром — Iron Mountain

Компания Iron Mountain, работающая в сфере электронного документооборота и информационной безопасности, стала официальным партнёром команды McLaren.

В рамках данного сотрудничества Iron Mountain займётся цифровым преобразованием исторического наследия McLaren Racing. Современные цифровые решения компании позволят эффективно оцифровать и систематизировать архивные материалы команды, такие как чертежи, фотографии и видеозаписи, превратив их в интеллектуальный контент нового поколения.

Благодаря сохранению, оцифровке и раскрытию значимости этих архивов, команда McLaren Racing сможет предложить поклонникам и партнёрам по всему миру новые возможности для знакомства с ключевыми моментами собственной истории. Это позволит создать новые истории и воспоминания, способствующие укреплению связи между болельщиками и командой.

Запуск партнёрства намечен на старт с Гран При США 2025 года. Именно тогда логотип Iron Mountain впервые появится на болидах McLaren.

Коммерческий директор McLaren Racing Ник Мартин отметил: «Наши болельщики всегда в центре всего, что мы делаем, мы с энтузиазмом делимся с ними нашей богатой историей. Благодаря интеграции с Iron Mountain мы сможем показать ещё больше интересных моментов из богатой истории команды».