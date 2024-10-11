Перспективы иранских автомобилей Peugeot и Iran Khodro на российском рынке: цены, дата начала продажи

Слухи, разносящиеся через СМИ, порой бывают ошибочными, как заявил представитель компании. Известие о запуске производства в Ставрополе оказалось недостоверным. Согласно его словам, Tara, разработанная на основе Peugeot 301, считается стратегической моделью для российского рынка. На данный момент компания находится на заключительном этапе процесса получения ОТТС, но точно прогнозировать дату начала продаж рано. Поэтому всю информацию, распространяемую СМИ, можно назвать сугубо предположениями.

По мнению Михаила Колтунова, в России планируется предложить 3 модели: Tara, Peugeot 207i и Rira. При этом первая модель, производившаяся на лицензии Peugeot и экспортировавшаяся в Европу, не признается самой приоритетной для развития на российском рынке. Rira, созданная на иранской платформе, представляет собой более перспективную модель с возможной разработкой электрической версии как у Tara, так и кроссовера.

Iran Khodro уже давно присутствует на российском авторынке, отметил эксперт. Большинство проданных машин этой марки было реализовано в начале 2000-х годов. Михаил Колтунов подчеркнул, что иранские автомобили, особенно модель Samand, заслужили признание своей надежности и долговечности.

Компания Iran Khodro входит в ТОП-20 мировых производителей автомобилей. Ее производственные мощности позволяют выпускать более миллиона автомобилей в год. Кроме французских марок, в их арсенале также звучит Mercedes-Benz. Помимо легковых авто, они производят и грузовики с автобусами. Экспорт осуществляется в страны региона и Африку, помимо России.

Стремительный рост заказов на автомобили от российских предпринимателей впечатлил иранцев. Однако вопрос логистики и возможности увеличения объемов до 30 000 машин ежегодно оказался сложнорешаемым. Компания активно рассматривает вопрос организации выпуска авто на территории России, но конкретных шагов в этом направлении пока не предпринято.

Сомнения дилеров в отношении бренда Iran Khodro стали заметной проблемой, отметил Михаил Колтунов. Многие дилеры считают, что для успешной работы под этим брендом необходимо продавать от 50 до 60 машин в месяц, что делает проект финансово нецелесообразным. Поэтому компания рассматривает варианты работы с менее крупными дилерами и возможность онлайн-продаж через маркетплейсы. Ценовая политика Iran Khodro останется доступной, с модельным рядом от 2,5 миллиона рублей.