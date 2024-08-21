Главная Новости Mercedes Инженер Хэмилтона остается в команде Mercedes: "Подписание нового контракта - замечательная новость для нас"
Новости

Инженер Хэмилтона остается в команде Mercedes: "Подписание нового контракта - замечательная новость для нас"

Петер Боннингтон уже восемь лет является главным гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes. Слухи о возможном переходе 49-летнего специалиста в Ferrari оказались не более чем слухами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.08.2024, 11:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Петер Боннингтон уже восемь лет является главным гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes. Слухи о возможном переходе 49-летнего специалиста в Ferrari оказались не более чем слухами.

Перед стартом Гран При Нидерландов в Зандфорте стало известно, что Боннингтон останется в Mercedes и, более того, получит повышение. Отныне он будет не только ведущим специалистом команды, но и продолжит работать с Хэмилтоном в качестве его гоночного инженера.

Таким образом, в следующем сезоне Хэмилтону предстоит сотрудничать с новым главным гоночным инженером. Пока официальной информации относительно его преемника в команде Ferrari нет, однако, по предварительным данным, это может быть Риккардо Адами, который на данный момент работает с Карлосом Сайнсом. До этого Адами сотрудничал с Себастьяном Феттелем.

Источник

Mercedes (165)Льюис Хэмилтон (68)Петер Боннингтон (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация