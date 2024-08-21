Инженер Хэмилтона остается в команде Mercedes: "Подписание нового контракта - замечательная новость для нас"

Петер Боннингтон уже восемь лет является главным гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes. Слухи о возможном переходе 49-летнего специалиста в Ferrari оказались не более чем слухами.

Перед стартом Гран При Нидерландов в Зандфорте стало известно, что Боннингтон останется в Mercedes и, более того, получит повышение. Отныне он будет не только ведущим специалистом команды, но и продолжит работать с Хэмилтоном в качестве его гоночного инженера.

Таким образом, в следующем сезоне Хэмилтону предстоит сотрудничать с новым главным гоночным инженером. Пока официальной информации относительно его преемника в команде Ferrari нет, однако, по предварительным данным, это может быть Риккардо Адами, который на данный момент работает с Карлосом Сайнсом. До этого Адами сотрудничал с Себастьяном Феттелем.