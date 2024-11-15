Инвестиции АВТОВАЗа в 2025 году превысят 45 миллиардов рублей

На заседании совета директоров АО «АВТОВАЗ» были рассмотрены предварительные итоги деятельности компании в 2024 году и намечены планы на 2025 год.

Согласно информации издания «Российская газета», объем выпускаемых автомобилей марки LADA до конца текущего года достигнет 500 тысяч единиц, что станет наивысшим показателем за последние десять лет. Вопреки сложностям, представители компании сумели решить целый ряд значимых вопросов, касающихся обеспечения технологического суверенитета производимой продукции. Благодаря этим усилиям средняя степень локализации моделей LADA сегодня превышает 4500 баллов, что на сегодняшний день является лучшим результатом в отрасли.

С начала мая 2024 года на ижевском заводе ВАЗ возобновлено производство модели LADA Largus. Автомобили LADA Granta и Vesta вновь получили ряд опций, которые были временно приостановлены из-за нарушений в поставках автозапчастей. Планы на ноябрь включают запуск в продажу бизнес-седанов LADA Aura, а весной 2025 года начнется серийное производство LADA Iskra. Эти и другие мероприятия позволили совету директоров установить новый план по сборке в 500 тысяч автомобилей на 2025 год, не уступая уровню 2024 года, несмотря на финансовые трудности.

В инвестиционной программе на следующий год запланировано выделение средств в размере 45 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы будет направлена на реализацию Особых Контрактных Работ по автомобильным проектам, двигателям и расширение производственных мощностей. Понимание того, что без вложений невозможно оставаться конкурентоспособными, присутствует у всех заинтересованных сторон. Учитывая увеличение ключевой ставки Центробанка, процентная нагрузка по существующим кредитам завода ВАЗ возросла на миллиарды рублей, поэтому поддержка со стороны государства необходима. Ранее об этом сообщалось агентством «Интерфакс» со ссылкой на руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова.