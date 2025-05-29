Установка зарядного устройства для электромобиля? Разрешение на строительство больше не требуется.

С сегодняшнего дня водителям и бизнесу больше не придется подавать заявки на строительство зарядных устройств для электромобилей - с целью сделать переход на электромобили более плавным для тысяч водителей по всему Великобритании.

В рамках усилий по ускорению развертывания зарядных станций для электромобилей по всей стране, эти изменения, вероятно, окажут наибольшую пользу владельцам бизнеса и домов с парковкой на улице, учитывая, что дома с парковкой вне улицы давно избегали бремени подачи заявки на разрешение на строительство.

Теперь компании, желающие установить так называемые центры зарядки для электромобилей, смогут намного быстрее приступить к работе, чем раньше, поскольку некоторые предыдущие проекты были задержаны более чем на полгода из-за медленных времен ответа.

Более того, теперь желающим установить зарядное устройство дома будет также легче это сделать. Ранее установка зарядной станции в пределах двух метров от общественной дороги была запрещена, но эти ограничения сейчас сняты - что идеально подходит для объектов в плотно застроенных городских районах. Тем не менее, жители по-прежнему должны подавать заявку на планирование.

После объявления об этих изменениях министр будущего транспорта Лилиан Гринвуд заявила, что правительство "сокращает бумажную работу для ускорения революции в области электромобилей, чтобы водители, бизнес и те, кто хочет перейти на электротранспорт, имели больше зарядных станций и меньше бюрократии".

Однако, несмотря на то, что данные показывают, что в Великобритании каждые полчаса устанавливается новая общедоступная зарядная станция для электромобилей, и хотя эти изменения должны способствовать еще более активному развертыванию, эксперты говорят, что необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить успешное массовое развертывание зарядных станций.

Глава дорожной политики Автомобильного клуба Великобритании Джек Кузенс приветствовал новость, но отметил: "Ключевым моментом является обеспечение своевременного подключения к сети. Это особенно важно в сельских районах и местах, где нет выделенной внешней парковки".

Недавно Общество производителей и торговцев автомобилями Великобритании указало на то, что некоторые компании могут ожидать до текущего максимального порога в 15 лет для подключения к сети своих зарядных станций.

Поскольку зарядные станции для электромобилей в настоящее время не имеют преимуществ быстрого подключения, которыми пользуются центры обработки данных и отрасль чистой энергии, исполнительный директор SMMT Майк Хоус подчеркнул, что "приоритизация подключения к сети, наряду с реформами в планировании и действиями по снижению энергозатрат, поможет снизить барьеры для принятия".