Источники передали информацию о временных рамках предварительного производства новой Lada Искра

В субботу, 27 апреля, автовазовцы завершат работу в этом месяце. Сотрудники автозавода отправятся на корпоративные каникулы, а с 13 мая снова начнут сборку автомобилей.

Этот день будет отмечен началом предсерийного производства новой модели автомобиля Lada Iskra. По словам инсайдеров, в день будут собирать небольшие партии - по 17 кузовов.

В модельном ряду Lada Iskra займет позицию выше модели "Гранта" и ниже более дорогой и престижной Lada Vesta.

Lada Iskra будет доступна для покупки одновременно с моделью "Гранта" до тех пор, пока последняя не будет снята с производства, что, предположительно, произойдет после 2026-2027 года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в 2024 году в Таджикистане начнет работу первый дилерский центр AVTOVAZ.