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Новый бюджетный Lada Iskra будет иметь более простую конструкцию, сообщают источники.

По информации, полученной от источников внутри компании, решено упростить дизайн модели "Искра" от ВАЗ.
РедакцияР
Редакция
09.10.2024, 11:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По информации, полученной от источников внутри компании, решено упростить дизайн модели "Искра" от ВАЗ. На одной из презентаций в рамках Петербургского международного экономического форума было замечено, что форсунки омывателя на Lada Iskra были скрыты под капотом, а на сейчас собираемых тестовых образцах они уже установлены прямо на капоте.

Разработчики, работающие над этим проектом, пояснили, что данный шаг является частью упрощения конструкции автомобиля. И это изменение коснется не только форсунок: планируется модернизация салона.

Из Lada Iskra со временем будет представлено целое семейство доступных по цене автомобилей. В планах выпустить седан, универсал и кроссовер. В основе линейки будет лежать 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также будет доступен 1,6-литровый двигатель с мощностью 106 лошадиных сил, который можно будет сочетать как с 6-ступенчатой коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией.

Планируется начать серийное производство новинки в следующем году.

Фото: Carsweek.ru

Также появилась информация о возможном появлении у модели "Искра" спортивной версии, которая будет более узкоспециализированной.

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