Инсайды авторынка, эксклюзивы из Китая и тематические шоу: Авито Авто запускает собственное медиа

Журнал Авито Авто – новое медиа, в котором будет собран полезный и важный для автовладельцев и водителей контент: это не только новости автомира, лайфхаки по выбору и покупке авто и статьи об истории автоконцернов и марок, но еще и собственный видеоконтент – шортсы и большие шоу с гостями. Еще одна особенность журнала – эксклюзивные статьи о новинках китайского автопрома непосредственно от сотрудников редакционной команды в Китае.

«Запуская журнал, мы действуем в рамках нашей стратегии, согласно которой стремимся делать автомобильный рынок прозрачнее, понятнее и безопаснее. Сегодня Авито Авто посещают более 36 млн пользователей в месяц. На платформе опубликовано 2,3 млн объявлений, по которым в среднем совершается 28 тысяч сделок в день. Эти цифры – доказательство нашего опыта и глубокого понимания потребностей автовладельцев. Мы знаем всё об автомобилях и готовы делиться накопленной экспертизой с нашей аудиторией. Уверены, что этот проект станет не только важным направлением развития нашей компании, но и навигатором в мире авто для читателей», – комментирует Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей Авито Авто.

В ходе мероприятия руководитель журнала Алексей Бутенко, а также главный редактор Алина Распопова поделились результатами исследования, проведенного платформой в преддверии запуска и подтверждающего его актуальность. В рамках опроса изучался пользовательский опыт при поиске информации перед приобретением автомобиля. Результаты показали, что респонденты, приобретавшие автомобиль за последний год, при онлайн-поиске подходящего варианта преимущественно изучали цены и сравнивали стоимость машин (59 и 51% соответственно), а также интересовались особенностями моделей (47%) и сравнивали комплектации и характеристики (46%). При этом самым популярным форматом, в котором опрошенные хотели бы получать информацию, оказались видеообзоры: их выделил 61% аудитории. По 37% респондентов назвали также обзорные статьи и рейтинги.

Однако, по оценкам 31% опрошенных, найти нужную для покупки информацию было сложно. Многие отметили слишком большие объемы информации и сложность выбора (47%), противоречивость отзывов и обзоров (44%), их недостоверность или отсутствие (26%). Также 25% заявили о том, что не хватает данных о китайских моделях.

«По данным Авито Авто, период изучения информации об автомобиле до его покупки занимает 2-3 месяца. Порядка 85% аудитории ищет необходимую информацию онлайн, и практически половина респондентов использует при этом 2-4 источника: это сайты объявлений, видеоплатформы, поисковики, сайты дилеров. При этом у 77% респондентов одним из источников получения информации является Авито Авто. А теперь мы соберем в одном месте всю необходимую информацию – от особенностей моделей до лайфхаков по покупке и продаже авто. Уверены, что наша команда профессионалов, причастных к авторынку и давно увлекающихся автомобилями, сделает журнал по-настоящему уникальным и востребованным аудиторией», – прокомментировала Алина Распопова.

В рамках мероприятия состоялся паблик-ток с участием музыканта Big Russian Boss, автоблогеров Стаса Асафьева и Ангелины Аникеевой (Блондинка Драйв) и главного редактора журнала “За Рулем” Максима Кадакова. Центральными темами обсуждения стали будущее российского авторынка и изменения, которые на нем происходят. Эксперты обсудили особенности автомобилей из Китая, порассуждали о том, какие, на их взгляд, модели китайских производителей уже оценили российские автолюбители и появления каких брендов они ожидают. Также в рамках дискуссии были затронуты перспективы транспортных средств из других стран в новых реалиях российского авторынка, и особенности выбора машин с пробегом – в том числе, электрокаров.