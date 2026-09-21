Новые седаны Chevrolet в России: сколько сегодня стоит иномарка с «автоматом» по цене спортивной «Гранты»

Седан Chevrolet Monza занимает заметное место среди недорогих иномарок, которые ввозят в Россию по параллельному импорту. Сейчас на классифайдах представлены несколько десятков таких автомобилей, причем большинство из них выпущено в 2023 году, выяснили «Автоновости дня».

В Чебоксарах Chevrolet Monza 2023 года без пробега предлагают за 1 490 000 рублей. Для сравнения, стоимость седана LADA Granta Sport со 118-сильным двигателем начинается с 1 521 000 рублей, а в максимальной комплектации достигает 1 637 000 рублей.

В оснащение этой «четырехдверки» входят кондиционер, люк, кнопка запуска двигателя, задние парктроники с камерой заднего вида, сиденья с отделкой эко-кожей, круиз-контроль с ограничителем скорости, мульти-руль с кожаным ободом, медиасистема с сенсорным экраном, цифровая приборная панель, подогрев передних сидений и светодиодная оптика.

Автомобиль оборудован 163-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра. В паре с ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Во Владивостоке Chevrolet Monza 2023 года можно заказать за 1 590 000 рублей. Здесь установлен другой силовой агрегат — 1,5-литровый 113-сильный «атмосферник», сочетающийся с классическим шестиступенчатым «автоматом».

Седан того же года с двигателем мощностью 163 л.с. продают из наличия в Москве за 1 620 000 рублей. Остальные автомобили, доступные в наличии, также выпущены в 2023 году и оснащены 113-сильным мотором.

Так, новую Chevrolet Monza с атмосферным двигателем предлагают за 1 700 000 рублей в Набережных Челнах, за 1 800 000 рублей — в Уфе, за 1 850 000 рублей — в Липецке, за 1 880 000 рублей — в Челябинске, за 2 000 000 рублей — в Москве и за 2 099 000 рублей — в Красноярске.

Напомним, стоимость автомобилей, которые поставляют под заказ, указана на основании открытых предложений продавцов на дату публикации. Итоговая цена может измениться из-за курса валют, логистики, таможенных платежей, утильсбора и схемы оформления автомобиля.

Ранее «Автоновости дня» писали о новых корейских седанах Kia Pegas 2023 года выпуска, появившихся в продаже. Минимальная цена автомобилей без пробега составляет 1 649 000 рублей.