Производство Ineos Grenadier приостановлено, возможно, до 2025 года

Ineos Grenadier production has been temporarily paused. A "critical component shortage" from a supplier is the cause. Full production may not resume until 2025. Известный всем "не-Ленд Ровер" Ineos Grenadier столкнулся с проблемами в производстве.