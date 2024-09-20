Производство Ineos Grenadier приостановлено, возможно, до 2025 года

Ineos Grenadier production has been temporarily paused.

A "critical component shortage" from a supplier is the cause.

Full production may not resume until 2025.

Известный всем "не-Ленд Ровер" Ineos Grenadier столкнулся с проблемами в производстве. Компания Ineos приостановила линию сборки на своем заводе в Амбахе, Франция, что привело к полной остановке производства Grenadier. Производство пикап-траков Grenadier Quartermaster также снизилось, и возобновление производства может затянуться до 2025 года.

Проблема, кажется, не связана с Ineos, и это не механическая поломка. Поставщик, производящий критическую отделку, является причиной остановки. Ineos не называет поставщика по имени, и характер детали неизвестен. Но это настолько значимо, что, по-видимому, нет способа быстро все исправить и возобновить работу.

Фото: Motor1.com

Возможно, поставщиком, о котором идет речь, является Recaro. Представитель Ineos сообщил изданию Automotive News Europe, что проблемный поставщик находится "в состоянии предбанкротства". Recaro Automotive подало заявление о банкротстве в конце июля, ссылаясь на "серьезные финансовые трудности из-за экстремального повышения цен в последние кризисные годы и потерю крупного контракта." Компания планировала продолжать производство сидений и выполнение существующих заказов во время процесса банкротства. Неясно, изменилась ли ситуация с тех пор.

Представитель Ineos прокомментировал ситуацию с производством следующим образом для Motor1.com:

Наше производство в Амбахе столкнулось с нехваткой критической детали, на которую мы не можем повлиять, что привело к приостановке нашего производственного графика. Автомобильные цепочки поставок всегда сложны и вызывают вызовы, но это произошло в очень напряженное для нас время. Мы получаем отличные отзывы от владельцев Grenadier по всему миру и уже представлены в более чем 45 странах. В этом месяце мы запускаем продажи на новых крупных рынках - Мексике и Китае. К лету мы продали столько же Grenadier, сколько за весь 2023 год. У нас есть сильный импульс, и мы идем к цели продать более 20 000 автомобилей до конца года, и наша цель - производить транспортные средства для наших клиентов, поэтому эта пауза крайне разочаровывает. Мы делаем все возможное, чтобы вернуться к производству и удовлетворить спрос как можно быстрее. В настоящее время мы работаем в рамках консервативного сценария, который позволит нам вернуться к полным темпам производства в начале 2025 года. Между тем мы хотели бы поблагодарить наших клиентов, в частности тех, кто ждет своих Grenadier, за терпение, пока мы усердно работаем над возвращением к бизнесу.