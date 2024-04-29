IndyCar: Команда Arrow McLaren расторгла контракт с Малукасом

Команда Arrow McLaren приняла решение отказаться от услуг американского гонщика Дэвида Малукаса, который должен был выступать за нее в сезоне 2024 года. Причиной стало полученное им травму запястья в результате падения с горного велосипеда в середине февраля.

После происшествия пришлось срочно искать замену, и первые две гонки за Малукаса выступил Каллум Айлотт, а на последующих этапах сезона – Тео Пуршер.

Arrow McLaren объявила, что контракт с Малукасом был расторгнут из-за его невозможности принять участие в полном сезоне. Дата возвращения гонщика пока не определена, что создает неопределенность для команды в планировании гонок и взаимоотношений со спонсорами.

Сам Малукас подтвердил информацию о травме и операции, отметив, что процесс восстановления занимает больше времени, чем ожидалось. Он выразил намерение сосредоточиться на полном выздоровлении и продолжении выступлений на высшем уровне.

Пока не названы гонщики, которые выступят за Arrow McLaren на двух майских этапах в Индианаполисе. Представляется, что Айлотту может быть поручена эта роль, хотя его основные обязанности в текущем году связаны с другим чемпионатом – World Endurance Championship (WEC).

Расписание двух серий пересекается, что потребует поиска замены как для IndyCar, так и для WEC. Пилот Тео Пуршер, не имеющий опыта выступлений на овальных трассах, может быть отправлен на специальные тесты для получения квалификации к участию в таких гонках.

Arrow McLaren планирует объявить о выборе замены для Малукаса в ближайшее время, учитывая сложившуюся ситуацию и требования кандидатов на пилотское кресло.