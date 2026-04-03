Импорт новых автомобилей в марте вырос на 40%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в марте 2026 года объем импорта новых легковых автомобилей в Россию достиг 33,3 тысячи единиц. Этот показатель оказался на 40% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Информация была озвучена в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России», при этом аналитики ссылались на сведения АО «ППК».

Существенный рост отмечен и относительно февраля 2026 года: тогда в Россию поступило только 20,9 тысячи новых автомобилей, в то время как в марте импорт увеличился сразу на 59%. Таким образом, весенний месяц продемонстрировал заметное оживление на рынке ввоза новых машин.

Положительная динамика наблюдается и в сегменте подержанных автомобилей. В марте 2026 года в страну было ввезено 32,6 тысячи машин с пробегом, что превышает прошлогодние показатели за тот же месяц на 9%.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» обратили внимание на важный момент: впервые за последние четырнадцать месяцев объем импорта новых легковых автомобилей превысил количество ввезенных подержанных машин. Подобная ситуация в последний раз фиксировалась в январе 2025 года.

Что касается структуры импорта, среди новых автомобилей лидирующие позиции по итогам марта занимает бренд Geely, а самой востребованной моделью стала Geely Monjaro. В сегменте автомобилей с пробегом первое место среди марок удерживает Toyota, а наиболее популярной моделью оказалась Honda Freed.

Эксперты отмечают изменения в распределении долей стран-экспортеров на российском рынке. Китай сохраняет лидерство в сегменте новых автомобилей, однако его доля снижается: в марте 2026 года на долю этой страны пришлось 60% импорта, тогда как в феврале показатель составлял 67%, а в январе — 78%. В то же время Киргизия существенно увеличила свою долю, удвоив ее с 13% в январе до 26% в марте, что отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин.

В категории подержанных автомобилей Япония продолжает занимать лидирующую позицию по объему импорта, обеспечив 60% ввоза в марте. На втором месте с результатом 20% находится Китай. Третью строчку занимает Южная Корея, однако ее доля снизилась до 7%, тогда как в марте 2025 года она составляла 23%. Исполнительный директор агентства Сергей Удалов объяснил сокращение поставок из Южной Кореи изменением условий утилизационного сбора: ранее ввозились мощные автомобили, но новые правила сделали этот процесс менее выгодным.