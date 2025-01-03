Импорт китайских автомобилей в Россию грозит прекращением

Ситуация с импортом машин из Китая в России может серьезно ухудшиться. Российскому авторынку 2024 год принес неожиданный успех - продажи новых автомобилей увеличились до 1,6 млн единиц, что даже превзошло прогнозы экспертов.

Однако уже сегодня все предвещает пессимистичные изменения. С 1 января 2025 года утилизационный сбор на автомобили вырос на 20%, что неминуемо приведет к увеличению цен. Кроме того, возможно полное прекращение импорта машин из Китая. Причина - на складах у дилеров скопилось около 360 тыс. китайских автомобилей 2023-2024 годов выпуска. Продажи к концу года существенно снизились, даже на прежних условиях.

Новые поставки машин столкнутся с проблемами из-за перегруженных складов дилеров. Кроме того, низкий уровень локализации китайских автомобилей в России не позволяет получить компенсацию за утилизационный сбор от государства.

Еще одна проблема заключается в отсутствии большого разнообразия технических характеристик у китайских брендов, несмотря на их широкий модельный ряд. Это также ведет к падению спроса со стороны потребителей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о росте утилизационного сбора в 2025 году, особенно пострадали категории автомобилей, которые ранее находились в льготной зоне.