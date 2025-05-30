Снижение импорта дорогих автомобилей в Россию составило 56%

По информации агентства «АВТОСТАТ», за четыре месяца 2025 года в Россию было доставлено 27 тысяч новых автомобилей премиальных и люксовых марок. Это на 56% меньше, чем год назад. Специалисты отмечают, что с января по апрель 2024 года импорт дорогих машин превысил 61 тысячу единиц.

Среди премиальных брендов в этом году больше всего машин было ввезено от TANK – 8,3 тысячи штук. За год этот показатель увеличился на 4%. На втором и третьем местах оказались BMW (4 тысячи штук) и Mercedes-Benz (2,3 тысячи штук), у которых импорт сократился на 16% и 10% соответственно. В ТОП-5 также вошли Lixiang (1,8 тысячи штук) и EXEED (1,5 тысячи штук), у которых спад составил 83% и 90%.

Что касается автомобилей класса люкс, здесь лидируют Rolls-Royce и Bentley. У Rolls-Royce объем импорта увеличился на 12% до 94 машин, а у Bentley снизился на 8% до 69 единиц. Кроме того, в Россию были доставлены 42 новых Lamborghini, 39 Ferrari, 12 Aston Martin и 3 Maserati. В то время как результаты Ferrari и Aston Martin увеличились, у Lamborghini и Maserati наблюдается снижение.

Об обновлениях в мире премиальных брендов и тенденциях рынка можно будет узнать на первом форуме агентства «АВТОСТАТ» под названием «MarketAuto – 2025», посвященному маркетингу в автомобильной индустрии. Мероприятие состоится 18 июня в Москве. Подробную информацию о форуме и регистрацию можно найти на сайте: market.autostat.ru.