В Россию ввезено рекордное количество подержанных автомобилей

По данным за сентябрь 2025 года, на территорию России было ввезено 82 тысячи легковых автомобилей. Соответствующую информацию предоставили специалисты агентства «АВТОСТАТ» во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России».

Объем импорта новых легковых автомобилей в прошлом месяце составил 33,6 тысячи единиц. Этот показатель оказался на 68% ниже значения за сентябрь 2024 года. В то же время количество импортированных автомобилей с пробегом достигло 48,4 тысячи штук, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты «АВТОСТАТ», такой результат стал рекордным не только для 2025 года, но и для всех предыдущих лет наблюдений.

В сегменте новых автомобилей наибольшей популярностью пользовался бренд Changan, а самой востребованной моделью оказалась UNI-S. Среди подержанных машин лидирующие позиции сохраняет марка Toyota, в частности ее модель Corolla.

Кроме того, специалисты агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали рост доли ввоза автомобилей физическими лицами по сравнению с августом текущего года. Такой тренд связан со значительным сокращением импорта дистрибьюторами, связанным с наличием машин на складах. При этом эксперты прогнозируют, что в дальнейшем доля физических лиц среди импортеров будет уменьшаться, поскольку запасы у юридических лиц постепенно истощаются.

Что касается стран-поставщиков, то основной объем новых автомобилей в сентябре поступил из Китая, который занял 65,2% рынка, несмотря на некоторое снижение своей доли. На втором месте оказалась Киргизия с заметным ростом показателя до 16,3%. Доли Казахстана и Южной Кореи составили по 5,1%.

В сегменте подержанных автомобилей лидирует Япония, хотя ее доля постепенно сокращается и по итогам сентября составила 39,1%. Южная Корея занимает 22,2%, а Китай — 20,4% от общего объема импорта автомобилей с пробегом.