Завод Tesla в Китае - лучшее предприятие компании, - заявил Илон Маск

Встреча премьера Госсовета Китая Ли Цяна с известным американским предпринимателем и главой компании Tesla Илоном Маском подтвердила успешное сотрудничество между двумя странами. Как сообщает ТАСС, Ли Цян назвал работу Tesla в Китае ярким примером эффективного китайско-американского экономического партнерства.

«Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — подчеркнул Ли Цян в ходе встречи.

Он отметил, что взаимное сотрудничество и взаимная польза являются ключевыми интересами обеих стран. Премьер выразил уверенность в дальнейшем развитии китайско-американского партнерства, подчеркнув, что Китай открыт для иностранных инвестиций и готов создавать благоприятные условия для зарубежных компаний.

Илон Маск в ходе переговоров отметил высокую эффективность китайского завода Tesla, называя его лучшим предприятием компании. Он также заверил, что Tesla будет продолжать расширять свое присутствие на китайском рынке.

Недавно Tesla представила обновленную модель электрического седана Model 3 Performance. Подробнее о новинке, ее особенностях и стоимости можно узнать из материалов портала «Автоновости дня».