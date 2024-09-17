Исследование IIHS: водители «чаще переключают внимание» при использовании передовых систем помощи в вождении

Согласно отчету Института страхования автострахования (IIHS), водители, использующие частичную автоматизацию, часто более отвлекаются за рулем.

В ходе исследования было оценено 29 водителей в двух автомобилях с системами помощи уровня 2.

Из 14 автопроизводителей почти все получили низкие рейтинги IIHS за свои системы мониторинга водителей.

По мере того, как все больше автомобилей предлагают передовые системы помощи в управлении скоростью и рулевым управлением, кажется, что все больше водителей используют технологии для выполнения задач, не связанных с вождением. Таково мнение исследователей IIHS, которые провели исследование с участием 29 человек на протяжении нескольких лет. Они установили, что водители занимаются отвлекающими действиями на 30 процентов больше, когда системы помощи активированы.

Для исследования использовались автомобили 2017 года Volvo S90 с Pilot Assist и 2020 года Tesla Model 3 с Autopilot. IIHS отмечает, что Volvo дважды обновлялся во время исследования для улучшения системы. В обоих случаях водителям требовалось держать руки на руле все время.

Что касается отвлекающих действий, отчет конкретно указывает на такие вещи, как уход за собой, еда и использование мобильного телефона, все это требует определенной ручной активности. Более того, по мере того, как водители привыкали к системе, отвлечения увеличивались. Со временем многие водители также выучили частоту систем предупреждений и способы их удовлетворения достаточно, чтобы предотвратить их усиление.

Имея эту информацию, IIHS считает, что автопроизводители должны пойти дальше в отношении предупреждений и последствий, чтобы водители оставались сосредоточенными на вождении.

"Эти результаты хорошо напоминают о том, как люди учатся," - сказал президент IIHS Дэвид Харки. "Если вы учитесь, что внимание означает слегка крутить руль каждые несколько секунд, то именно это вы и будете делать. В обоих исследованиях водители адаптировали свое поведение для занятия отвлекающими действиями. Это показывает, почему системам частичной автоматизации необходимы более надежные средства защиты от неправильного использования."

Ранее в этом году IIHS оценил несколько автопроизводителей по тому, как их системы помощи мониторят и предупреждают водителей. Из 14 систем только Lexus получил приемлемый рейтинг. Две получили оценку "удовлетворительно", а остальные - "плохо".

"Некоторые водители могут считать, что частичная автоматизация делает длительные поездки более легкими, но мало доказательств того, что это делает вождение безопаснее," - пояснил Харки. "Как показали многочисленные крупные аварии, это может привести к новым рискам, когда системы не имеют соответствующих средств защиты."

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