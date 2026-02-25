ИИ начнёт фиксировать нарушения границ трассы в «Формуле-1»

В сезоне Формулы 1 стартует использование инновационной системы ECAT (Every Car All Turns), призванной обеспечить контроль за соблюдением границ трассы каждым участником гонки в каждом повороте. Разработка базируется на современных технологиях искусственного интеллекта и осуществляет анализ поведения всех автомобилей во время заезда.

FIA совместно с компанией Catapult внедрила автоматизированный инструмент, способный фиксировать пересечение белых линий. Эта система интегрирована в комплекс RaceWatch — платформу, которую используют как дирекция гонки, так и удалённый операционный центр для полного мониторинга ситуации на трассе.

В условиях, когда в ходе гонки возникает множество эпизодов, требующих внимания, появление такого технологического решения стало крайне актуальным. Новый инструмент ускоряет разбор спорных моментов стюардами и предоставляет командам мгновенные уведомления о возможных нарушениях буквально за несколько секунд.

Согласно данным FIA, внедрение компьютерного зрения позволит сократить количество случаев, требующих ручного вмешательства, на 95%.

Система ECAT, интегрированная в RaceWatch, способна распознавать силуэт автомобиля и соотносить его движение с установленными заранее контрольными точками, размещёнными на трассе камерами. Такой подход обеспечивает максимально точное определение эпизодов выхода за пределы трассы.

ECAT обладает и дополнительными функциями. В частности, FIA сможет оперативно отправлять командам видеофиксацию нарушений, совершённых их гонщиками, что повысит прозрачность разбирательств и позволит значительно быстрее урегулировать спорные вопросы. Это также способствует оптимизации рабочих процессов и ускоряет обратную связь между участниками чемпионата.

Кроме того, планируется совершенствование самих принципов определения границ трассы. Благодаря использованию искусственного интеллекта и высокопроизводительных графических процессоров новая система способна в режиме реального времени анализировать большой объём данных по каждой машине на каждом круге. Это приведёт к значительному росту точности и скорости выявления нарушений границ трассы.